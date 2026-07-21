صابر الرباعي: «طاير» توليفة متنوِّعة

علي عبد الرحمن (القاهرة)

بعد غياب نحو 6 سنوات عن إصدار الألبومات، يستعد صابر الرباعي، لطرح ألبومه الجديد «طاير»، في أول عمل غنائي متكامل له منذ عام 2019. ويضم الألبوم 8 أغنيات، اختار طرحها تباعاً عبر المنصّات الموسيقية، في خطوة تهدف إلى منح كل أغنية مساحة أكبر للوصول إلى الجمهور قبل اكتمال طرح الإصدار.



توليفة

أوضح الرباعي، أنه حرص على تقديم توليفة موسيقية متنوِّعة تمزج بين الإيقاعات العصرية والأغنيات الرومانسية، بما يتناسب مع أجواء فصل الصيف، ويلبّي ذائقة شرائح مختلفة من الجمهور. وأشار إلى أنه تعاون في هذا العمل مع نخبة من الشعراء والملحِّنين والموزِّعين في الوطن العربي، سعياً إلى تقديم تجربة فنية متجدِّدة تعكس تطوّر مسيرته، مع الحفاظ على هويته الغنائية التي اعتاد عليها جمهوره.



«تحت الياسمين»

كان الرباعي، افتتح إطلاق الألبوم بأغنية «تحت الياسمين»، التي حقَّقت أكثر من 10 ملايين مشاهدة خلال أسابيع قليلة، وتصدَّرت قوائم الأكثر استماعاً على المنصّات الرقمية والسمعية، قبل أن يواصل الكشف عن أغنياته بإطلاق «طاير»، كلمات صلاح بلول، وألحان أحمد بركات، وتوزيع زاهر ديب، فيما حمل «الفيديو كليب» توقيع المخرج بسام الترك.



16 ألبوماً

يأتي هذا العمل امتداداً لمسيرة فنية حافلة، أصدر الرباعي، خلالها 16 ألبوماً غنائياً، رسَّخ من خلالها حضوره على الساحة الغنائية العربية، مواصلاً رهانه على التنوّع الموسيقي، ومواكبة أساليب طرح الأعمال الغنائية الحديثة.