الأربعاء 22 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

صابر الرباعي: «طاير» توليفة متنوِّعة

صابر الرباعي
22 يوليو 2026 00:50

علي عبد الرحمن  (القاهرة)

بعد غياب نحو 6 سنوات عن إصدار الألبومات، يستعد صابر الرباعي، لطرح ألبومه الجديد «طاير»، في أول عمل غنائي متكامل له منذ عام 2019. ويضم الألبوم 8 أغنيات، اختار طرحها تباعاً عبر المنصّات الموسيقية، في خطوة تهدف إلى منح كل أغنية مساحة أكبر للوصول إلى الجمهور قبل اكتمال طرح الإصدار.

توليفة
أوضح الرباعي، أنه حرص على تقديم توليفة موسيقية متنوِّعة تمزج بين الإيقاعات العصرية والأغنيات الرومانسية، بما يتناسب مع أجواء فصل الصيف، ويلبّي ذائقة شرائح مختلفة من الجمهور. وأشار إلى أنه تعاون في هذا العمل مع نخبة من الشعراء والملحِّنين والموزِّعين في الوطن العربي، سعياً إلى تقديم تجربة فنية متجدِّدة تعكس تطوّر مسيرته، مع الحفاظ على هويته الغنائية التي اعتاد عليها جمهوره.

«تحت الياسمين»
كان الرباعي، افتتح إطلاق الألبوم بأغنية «تحت الياسمين»، التي حقَّقت أكثر من 10 ملايين مشاهدة خلال أسابيع قليلة، وتصدَّرت قوائم الأكثر استماعاً على المنصّات الرقمية والسمعية، قبل أن يواصل الكشف عن أغنياته بإطلاق «طاير»، كلمات صلاح بلول، وألحان أحمد بركات، وتوزيع زاهر ديب، فيما حمل «الفيديو كليب» توقيع المخرج بسام الترك.

16 ألبوماً 
يأتي هذا العمل امتداداً لمسيرة فنية حافلة، أصدر الرباعي، خلالها 16 ألبوماً غنائياً، رسَّخ من خلالها حضوره على الساحة الغنائية العربية، مواصلاً رهانه على التنوّع الموسيقي، ومواكبة أساليب طرح الأعمال الغنائية الحديثة.

صابر الرباعي
الألبوم الموسيقي
آخر الأخبار
طائرة حربية تقلع من على متن حاملة طائرات أميركية مشاركة بفرض حصار على موانئ إيران في بحر العرب (من المصدر)
الأخبار العالمية
«سنتكوم»: تأمين عبور 900 سفينة في «هرمز» منذ مايو
22 يوليو 2026
انتشار جنود الجيش اللبناني في قرية «زوطر الغربية» جنوب لبنان - رويترز
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يحذِّر من عرقلة الانتشار في «المناطق التجريبية»
22 يوليو 2026
فلسطينيون في موقع غارة إسرائيلية بمدينة غزة - أ ف ب
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: لا مكان آمناً للفلسطينيين في غزة
22 يوليو 2026
من آثار الفيضانات بولاية نورستان في أفغانستان
الأخبار العالمية
البحث عن عشرات المفقودين جراء فيضانات أفغانستان
22 يوليو 2026
سفينة تجارية في مضيق هرمز - رويترز
الأخبار العالمية
«الطاقة الدولية»: وقف الحرب وفتح «هرمز» ضروريان لتجنب تدهور أمن الطاقة
22 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©