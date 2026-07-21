أبوظبي تحتضن باقةً من التجارب الاستثنائية

أبوظبي (الاتحاد)

وسط موسم الصيف الحافل، تواصل أبوظبي تقديم باقة متنوعة من الفعاليات والتجارب المتنوعة، التي تناسب مختلف الاهتمامات. والبداية من مهرجان تراثي في قلب الصحراء، مروراً بـ«ليلة النزال من يو إف سي» للفنون القتالية، وصولاً إلى تجارب «البرانش» على شاطئ البحر وعروض الإقامة الصيفية، خلال الأسبوعَين المقبلَين.

وتوفِّر أبوظبي للمقيمين والزوّار طوال موسم الصيف أكثر من 100 تجربة ونشاط متنوِّع، إلى جانب عروض الإقامة المجانية للأطفال في 40 فندقاً بمختلف أنحاء الإمارة، تستمر حتى 2 أغسطس المقبل، تنتظر الجميع مجموعة من أبرز الفعاليات الممتدة.



«ليلة النزال»

تعود «ليلة النزال من يو إف سي»، في 25 يوليو الجاري، إلى «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس، وتعود معها إلي أبوظبي، أقوى العروض العالمية للفنون القتالية المختلطة في الحلبة ثمانية الأضلاع «الأوكتاجون» في ليلة حافلة بالمواجهات الحماسية واللحظات التي لا تُنسى، إذ يجمع النزال الرئيس بين ماجوميد أنكالايف، بطل «يو إف سي» السابق لوزن خفيف الثقيل، وبوجدان جوسكوف، المقاتل الملقَّب بـ«هيتمان»، إلى جانب النزال الرئيس المشترك، الذي يجمع بين ستيف إيرسيج، المصنَّف العاشر في وزن الذبابة، ورمضان تيميروف، صاحب السجل الخالي من الهزائم حتى الآن، بخلاف النزالات التمهيدية، حيث يتطلَّع نجوم العالم الصاعدون إلى التألّق وتقديم منافسات مذهلة قبل انطلاق النزالات الرئيسة.



فعاليات عائلية

مخيّم إرث الصحراء الصيفي في حديقة الحيوانات بالعين، الممتد حتى 24 يوليو الجاري، يمنح الأطفال، من عمر 6 إلى 12 عاماً، فرصة استكشاف عجائب عالم الصحراء في دولة الإمارات، من خلال رحلة تعليمية لمدة 5 أيام، مستوحاة من رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وذلك عبر مجموعة من الأنشطة العملية. وتشمل: بناء مجسّمات البراكين، التنقيب عن الأحافير، استكشاف فن السدو التقليدي، نسج أنماط مستوحاة من الصحراء، التفاعل مع الحيوانات، والتعرّف على طرق رعايتها وإثرائه.

مخيّم أكاديمية فاطمة بنت مبارك الصيفي، في منطقة المزون، تحت شعار «نكتشف المواهب»، والممتد حتى 6 أغسطس المقبل، يُتيح للأطفال فرصة الاستمتاع ببرنامج حافل من الأنشطة الرياضية. وتشمل: كرة السلة والفنون القتالية المختلطة، وورش عمل إبداعية تهدف إلى تنمية الثقة بالنفس وصقل المهارات.

المخيّم الصيفي لمدارس مانشستر سيتي لكرة القدم، المُقام حتى 27 أغسطس المقبل، مخصَّص للناشئين من المواليد بين عامَي 2010 و2020، يوفِّر فرصة التدريب تحت إشراف مدربي مدارس مانشستر سيتي لكرة القدم، وذلك في ملاعب «أكتف» بجزيرة المارية، حيث يمكن للمشاركين تطوير مهاراتهم الفنية في أجواء احترافية تجمع بين التعلُّم والمتعة.

المخيّم الصيفي «كيدز بالاس» في «قصر الإمارات»، يمتد حتى 4 سبتمبر المقبل، ويوفِّر أنشطة متنوعة مليئة بالمغامرات للأطفال من عمر 3 إلى 12 عاماً، تشمل جولات استكشافية مشوِّقة داخل أروقة القصر، بالإضافة إلى ألعاب ممتعة بجانب المسبح.



مكان للإقامة

مع عروض الإقامة المجانية للأطفال المتاحة في 40 فندقاً، أصبح التخطيط لعطلة صيفية قصيرة في أبوظبي أسهل من أي وقت مضى، سواء كانت الإقامة في منتجع بجزيرة ياس أو في فندق بقلب المدينة، حيث يجد الزوار العديد من أبرز معالم الإمارة على بُعد خطوات من موقع إقامتهم.



«ليوا للتمور»

مهرجان ليوا الدولي للتمور، المستمر حتى 23 يوليو الجاري، يُتيح للمشاركين استكشاف إحدى أبرز الفعاليات الثقافية في أبوظبي، في قلب منطقة الظفرة، حيث يُحيي المهرجان التراث الزراعي الغني لدولة الإمارات في أسواق تقليدية، مع عروض حيّة للفنون التقليدية والمسابقات التراثية. ويُعَد المهرجان احتفالاً تراثياً عائلياً يحتفي بإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.



«ضيافة»

ورشة عمل «ضيافة» لابتكار خلطة القهوة الإماراتية الخاصة، المتوفِّرة أيام الأربعاء والجمعة، حتى 28 أغسطس المقبل، تدعو الزوّار إلى استكشاف فنون الضيافة الإماراتية التقليدية في «متحف زايد الوطني»، حيث يعيش الضيوف تجربة حيّة لصناعتها، باستخدام الأدوات التقليدية، وابتكار خلطة القهوة العربية الخاصة بهم.



«متاحف»

تمثِّل متاحف أبوظبي، وصروحها الثقافية، خياراً مثالياً لقضاء فترة ما بعد الظهيرة في أجواء مريحة ومليئة بالفن والثقافة والمعرفة.