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متحف اللوفر يعيد فتح قاعة أبولو بعد أشهر من حادثة السطو التاريخية

متحف اللوفر
22 يوليو 2026 10:00

يعيد متحف اللوفر اليوم الأربعاء فتح قاعة أبولو، بعد تسعة أشهر من تعرضها لعملية سرقة، ولكن الزوار سيجدون القاعة خالية من المجوهرات والكنوز الفنية التي كانت تملؤها في السابق.

وقال مدير المتحف كريستوف ليريبو، لصحيفة "لو باريزيان" إنه في المستقبل سيتم الاحتفاظ بالقطع الفنية في قبو بلا نوافذ.

وكان قد تم سرقة ثمان قطع ثمينة من المجوهرات بقيمة تقدر بنحو 88 مليون يورو (100 مليون دولار) من القاعة في عملية اقتحام وقعت بمنتصف أكتوبر 2025.

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ووصف ليريبو إعادة فتح القاعة بالبداية الجديدة للقاعة.

جدير بالذكر أن قاعة أبولو تعتبر من أروع القاعات في متحف اللوفر، حيث قام شارل لو برون، بتصميم أسقفها ثم قام لاحقاً فنانون آخرون، من بينهم يوجين ديلاكروا، بإضافة لمسات فنية رائعة عليها.

  وقارن ليريبو القاعة بـ "قاعة المرايا" الموجودة في قصر فرساي، حيث وصفها بأنها جزء باق من القصر الملكي الأصلي الذي لا يزال يمكن للزائرين تجربته داخل المتحف الحالي.

المصدر: وكالات
سرقة
متحف اللوفر
باريس
اللوفر
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