«اللوفر أبوظبي» يقدّم عروض الأفلام الصيفية المستوحاة من مجموعة مقتنياته

أبوظبي (الاتحاد)

يدعو متحف اللوفر أبوظبي العائلات وعشّاق السينما إلى استكشاف الروابط بين الفن والسينما من خلال برنامج «فن وفيلم»، الذي يقدم مجموعة من العروض السينمائية المجانية المستوحاة من مجموعة مقتنيات المتحف. وتُقام عروض «فن وفيلم» كل يوم سبت، في الفترة من 25 يوليو إلى 22 أغسطس 2026، حيث تدعو الجمهور إلى اكتشاف مجموعة مختارة بعناية من الأفلام العائلية المستلهمة من بعض القطع المميزة من مجموعة مقتنيات اللوفر أبوظبي. ومن خلال الجمع بين روائع السينما وتاريخ الفن، يستكشف البرنامج كيف تتجلّى السرديات، والإبداع، والتراث الثقافي عبر مختلف أشكال التعبير الفني.

وتُقام العروض في «مسرح المتحف»، لتُمثل امتداداً فريداً لتجربة الزوّار، وتمكّنهم من التفاعل مع الأعمال الفنية من منظور السرد القصصي، والاستمتاع بمجموعة من أشهر أفلام العائلة التي حظيت بإشادة واسعة.

جدول العروض والروابط الفنية 25 يوليو - علاء الدين (1992): فيلم مستوحى من العمل الفني «بساط مزين بالرصائع»، الذي يجسّد روعة العالم الإسلامي وزخارفه وتقاليده العريقة في فنّ السرد القصصي، وفي فيلم الرسوم المُتحرّكة هذا، يكتشف لصّ شوارع مصباحاً سحرياً يغيّر مصيره.

1 أغسطس - وول-ي (2008): تم اختيار فيلم «وول-ي» (2008)، بالتزامن مع عرض العمل الفني «عصّارة البرتقال أ+ب» للفنان جان تانغلي، حيث يشارك الفيلم الفنان في شغفه الكبير بالآلات والأشياء المهملة، وتدور قصة الفيلم، الذي أصدرته أستوديوهات «بيكسار»، حول لمسة إنسانية غير متوقعة في قصة روبوت صغير وحيد تتمثّل مهمته في تنظيف كوكب مهجور، قبل أن ينطلق في مغامرة غير متوقعة.

8 أغسطس - راتاتوي (2007): تم اختيار «راتاتوي» (2007) ضمن عروض الأفلام العائلية، ويرتبط عرض هذا الفيلم بالعمل الفني «طبيعة صامتة لحجرة المؤن»، حيث يتم الارتقاء بمكوّنات الوصفات اليومية التقليدية من خلال الإبداع الفني وإضفاء معانٍ رمزية عليها، حيث يتبع الفيلم قصة جرذ موهوب يُدعى ريمي، يتعاون مع شاب يعمل في مطبخ في باريس لإعداد أطباق استثنائية بشكل سري.

15 أغسطس - بامبي (1942): يرتبط عرض فيلم «بامبي» (1942) بالعمل الفني «مشهد صيد خاص بشهر أغسطس»، حيث يقدّم الفيلم تأملاً فريداً في علاقة الإنسان بالطبيعة. تدور هذه القصة الكلاسيكية من ديزني عن رحلة نضوج غزال صغير في الغابة يكتشف مشاعر الدهشة والأسى.

22 أغسطس - الأسد الملك (1994): فيلم مستوحى من «الأسد الضخم»، فقد تم اختيار فيلم الأسد الملك (1994) ضمن عروض الأفلام العائلية لاستكشاف الرمزية المستمرة للأسد بوصفه رمزاً للعظمة والقوة عبر الثقافات.

يتتبّع فيلم الرسوم المتحركة الشهير هذا قصة الأسد الشاب سيمبا، الذي يعود من المنفى ليناضل من أجل استعادة مكانه الشرعي في أرض العزة. ندعو العائلات وعشّاق السينما إلى حجز مقاعدهم والاستمتاع بأمسية يلتقي فيها الفن بالسرد القصصي في اللوفر أبوظبي.