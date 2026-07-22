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حلبة مرسى ياس.. صيف حافل بالتشويق على المسار وخارجه

حلبة مرسى ياس.. صيف حافل بالتشويق على المسار وخارجه
22 يوليو 2026 15:45

أبوظبي (الاتحاد) تدعو حلبة مرسى ياس، زوّارها هذا الصيف للاستمتاع بتجارب تتجاوز عالم السيارات، حيث تقدم مجموعة متنوّعة من الفعاليات التي تجمع بين الرياضات الحية، وتجارب القيادة عالية الأداء، والأنشطة الحصرية على مسار الحلبة، لتواصل ترسيخ مكانتها باعتبارها وجهة متكاملة لعشاق الإثارة والرياضة والعائلات على مدار العام.
وحتى 31 أغسطس 2026، يمكن للزوّار الحصول على رصيد عبر تطبيق حلبة مرسى ياس، لاستخدامه في مجموعة واسعة من تجارب القيادة، وركوب السيارات مع السائقين المحترفين، والجولات الاستكشافية، وسباقات الكارتينج. يتوفر هذا العرض لفترة محدودة لكل من المستخدمين الجدد والحاليين للتطبيق، ويمكن استرداد الرصيد حصرياً من خلال تطبيق حلبة مرسى ياس، ما يتيح للزوّار الاستمتاع بأبرز التجارب التي تقدمها الحلبة بتكلفة أقل. وسواء كان الزوّار يرغبون في قيادة سيارة سباق عالية الأداء، أو خوض تجربة السرعة من مقعد الراكب في نموذج سيارة سباق، أو استكشاف ما يدور خلف الكواليس في إحدى أبرز حلبات الفورمولا 1، فإن العرض الصيفي يوفِّر تجربة تناسب عشاق رياضة المحركات، والعائلات، ومحبي المغامرات والتشويق. ويمكن للزوّار الاختيار من بين مجموعة متنوّعة من التجارب، تشمل: - تجارب القيادة، وتضم: تجربة أستون مارتن جي تي 4، تجربة مرسيدس - إيه إم جي جي تي 63 كوبيه، تجربة ياس للسائقين الشباب، وجولة ياس سبيد المميزة. - الركوب مع سائق محترف: تجربة أستون مارتن جي تي 4، تجربة وولف تورنادو، وتجربة مرسيدس - إيه إم جي جي تي 63 كوبيه.
- جولة الحلبة بسيارة شيفروليه كامارو إس إس، للمجموعات من شخص إلى 3 أشخاص، وجولة ياس لكبار الشخصيات للمجموعات من شخص إلى أربعة أشخاص.

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