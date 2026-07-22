«مهرجان الشيخ زايد الصيفي» يشهد إقبالاً واسعاً على «المواي تاي» و«الكيك بوكسينج»

أبوظبي (وام)

أعلن اتحاد الإمارات لـ«المواي تاي» و«الكيك بوكسينج» استقطاب أكثر من 500 مشارك أسبوعياً في فعالياته بـ«مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026»، المتواصل حتى أغسطس المقبل في منطقة الوثبة، من خلال التنوّع الكبير في الأنشطة الرياضية والتفاعلية. وأوضح أن زوّار منصّته من الطلبة بمختلف الأعمار، يشاركون في التجارب التدريبية والعروض التعريفية بإشراف مدربين متخصِّصين، للتعرّف إلى أساسيات «المواي تاي» و«الكيك بوكسينج»، وتطوير مهاراتهم الفنية في بيئة آمنة ومحفّزة.

وأكد علي خوري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن المشاركة في المهرجان تأتي في إطار الجهود المستمرة لتوسيع قاعدة الممارسين لرياضتَي «المواي تاي» و«الكيك بوكسينج»، وتعزيز حضورهما المجتمعي، من خلال المبادرات التي تستقطب مختلف شرائح المجتمع، بما يُسهم في نشر الثقافة الرياضية. وأشار إلى أن المشاركة توفِّر للزوّار تجربة رياضية مميزة تجمع بين التعريف بالمهارات الأساسية للرياضتَين، والتوعية بأهمية النشاط البدني، تماشياً مع أهداف المهرجان لاستثمار الإجازة الصيفية في اكتساب المهارات، وتنمية وتطوير القدرات.