الأربعاء 22 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«مهرجان الشيخ زايد الصيفي» يشهد إقبالاً واسعاً على «المواي تاي» و«الكيك بوكسينج»

«مهرجان الشيخ زايد الصيفي» يشهد إقبالاً واسعاً على «المواي تاي» و«الكيك بوكسينج»
22 يوليو 2026 15:55

أبوظبي (وام)
أعلن اتحاد الإمارات لـ«المواي تاي» و«الكيك بوكسينج» استقطاب أكثر من 500 مشارك أسبوعياً في فعالياته بـ«مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026»، المتواصل حتى أغسطس المقبل في منطقة الوثبة، من خلال التنوّع الكبير في الأنشطة الرياضية والتفاعلية. وأوضح أن زوّار منصّته من الطلبة بمختلف الأعمار، يشاركون في التجارب التدريبية والعروض التعريفية بإشراف مدربين متخصِّصين، للتعرّف إلى أساسيات «المواي تاي» و«الكيك بوكسينج»، وتطوير مهاراتهم الفنية في بيئة آمنة ومحفّزة.
وأكد علي خوري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن المشاركة في المهرجان تأتي في إطار الجهود المستمرة لتوسيع قاعدة الممارسين لرياضتَي «المواي تاي» و«الكيك بوكسينج»، وتعزيز حضورهما المجتمعي، من خلال المبادرات التي تستقطب مختلف شرائح المجتمع، بما يُسهم في نشر الثقافة الرياضية. وأشار إلى أن المشاركة توفِّر للزوّار تجربة رياضية مميزة تجمع بين التعريف بالمهارات الأساسية للرياضتَين، والتوعية بأهمية النشاط البدني، تماشياً مع أهداف المهرجان لاستثمار الإجازة الصيفية في اكتساب المهارات، وتنمية وتطوير القدرات.

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك: تفعيل دور الأجيال الجديدة في تعزيز الهوية
«مهرجان الشيخ زايد الصيفي».. مختبر للابتكار
مهرجان الشيخ زايد
البرامج الصيفية
آخر الأخبار
«أوقاف دبي»: 700 قاصر يشملهم قانون المعاملات المدنية الجديد
علوم الدار
«أوقاف دبي»: 700 قاصر يشملهم قانون المعاملات المدنية الجديد
اليوم 17:57
أوتشوا يعلق قفازيه بعد رحلة 6 نسخ من كأس العالم
الرياضة
أوتشوا يعلق قفازيه بعد رحلة 6 نسخ من كأس العالم
اليوم 17:50
مصر تعلن اكتشاف بئر غاز بإنتاج 40 مليون قدم مكعب يومياً
اقتصاد
مصر تعلن اكتشاف بئر غاز بإنتاج 40 مليون قدم مكعب يومياً
اليوم 17:49
منتخب الجوجيتسو يكثف استعداداته لبطولة العالم في أبوظبي
الرياضة
منتخب الجوجيتسو يكثف استعداداته لبطولة العالم في أبوظبي
اليوم 17:45
الطقس المتوقع غداً في الإمارات
علوم الدار
الطقس المتوقع غداً في الإمارات
اليوم 17:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©