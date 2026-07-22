مصر.. كشف أثري جديد يضم 560 تمثالاً جنائزياً

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، نجاح البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار في الكشف عن وحدة جنائزية جديدة بجبانة تل آثار قويسنا بمحافظة المنوفية بدلتا مصر، إلى جانب مكتشفات تلقي الضوء على الممارسات الجنائزية والتفاعلات الثقافية والتجارية خلال العصرين المتأخر واليوناني الروماني.

وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار المصري، في بيان له اليوم، أن الكشف يوفر معلومات جديدة لفهم الحياة الدينية والاقتصادية خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن الوحدة الجنائزية تضم صالة رئيسية وغرفا ذات مداخل مقبية، كما عثرت البعثة على رفات بشرية في أوضاع أوزيرية، إلى جانب مقتنيات جنائزية متنوعة.

وأشار إلى أن البعثة عثرت على مجموعتين تضمان 560 تمثالا جنائزيا صغيرا يعرف باسم "الأوشابتي"، وحمل عدد منها نصوصا من كتاب الموتى، إضافة إلى تمائم حماية وأوان فخارية، بينها إناء يحتوي على بقايا مواد يرجح استخدامها في التحنيط أو الطقوس الجنائزية، وكميات من خرز الفيانس.

وأوضح أن أعمال الحفائر كشفت أيضا عن نماذج من الفخار المستورد من جزيرة رودس، بما يؤكد وجود علاقات تجارية بين مصر وحوض البحر المتوسط خلال العصرين المتأخر واليوناني الروماني، كما رصدت البعثة ظواهر جنائزية غير مألوفة تخضع للدراسة، بما يضيف معطيات جديدة لفهم ممارسات الدفن بالموقع.