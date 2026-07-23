3 حقائق عن شرب الماء مع الطعام

ترجمة: أحمد عاطف

يعتقد كثيرون أن شرب الماء في أثناء تناول الطعام قد يؤدي إلى تخفيف أحماض المعدة وإضعاف عملية الهضم، ما يدفعهم إلى الانتظار حتى الانتهاء من الوجبة، لكن هذه الفكرة الشائعة لا تتَّفق بصورة كاملة مع آلية عمل الجهاز الهضمي. وبحسب تقرير نشره موقع «تايمز أوف إنديا»، فإن تناول كميات صغيرة أو معتدلة من الماء مع الطعام لا يؤثِّر بشكل ملحوظ في العصارات الهضمية، بل قد يساعد على إتمام عملية الهضم بصورة أكثر سهولة. ونذكر 3 حقائق عن شرب المياه في أثناء الطعام:

1 - يساعد على الهضم

يُسهم الماء في تليين الطعام وتسهيل بلعه وانتقاله عبر الجهاز الهضمي، كما يدعم انتظام حركة الأمعاء ويقلِّل خطر الإصابة بالإمساك. وتزداد أهمية شرب الماء عند تناول وجبات غنية بالألياف، مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، إذ تحتاج الألياف إلى السوائل حتى تؤدي دورها بصورة فاعلة، أما تناول كميات كبيرة من الألياف مع نقص السوائل، فقد يؤدي إلى تفاقم الإمساك بدلاً من علاجه. وقد يساعد ارتشاف الماء ببطء في أثناء تناول الوجبة أيضاً على تقليل سرعة تناول الطعام، ومنح الجسم وقتاً أطول للشعور بالشّبع، ما قد يحد من الإفراط في الأكل.

2 - الشعور بالامتلاء

على الرغم من أن شرب الماء مع الطعام آمن في الغالب، فإن تناول كمية كبيرة بسرعة قد يتسبب بانتفاخ أو شعور مؤقت بالامتلاء، لاسيما لدى أصحاب المعدة الحساسة. وقد يلاحظ المصابون بمرض الارتجاع المعدي المريئي زيادة الأعراض عند الجمع بين وجبة ثقيلة وكميات كبيرة من السوائل، كما يشعر بعض الأشخاص بعدم الراحة عند تناول الماء شديد البرودة، ولذلك قد يكون الماء بدرجة حرارة الغرفة أو الدافئ قليلاً أكثر ملاءمة لهم.

3 - كمية معتدلة

لا تنطبق فوائد الماء على كل المشروبات، إذ قد تزيد المشروبات الغازية من الانتفاخ والضغط داخل البطن، بينما تضيف المشروبات المحلاة سعرات حرارية غير ضرورية. وخلُص تقرير موقع «تايمز أوف إنديا» إلى أن شرب كمية معتدلة من الماء في أثناء الوجبات لا يضر معظم الأصحاء، وقد يدعم الهضم، لكن الأهم هو تناول الطعام ببطء، ومضغه جيداً، وتجنّب الإفراط في الأكل، والحفاظ على ترطيب الجسم طوال اليوم.