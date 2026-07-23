6 «سيَر ذاتية» على الشاشة

سعيد ياسين (القاهرة)

تشهد الفترة المقبلة عودة عدد من الأعمال الفنية التي تتناول السّيرة الذاتية لعدد من الشخصيات الشهيرة في مختلف المجالات، سواء العسكرية أو العلمية أو الفنية أو الأدبية، وتتنوَّع هذه الأعمال بين الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية.



1 - «أسد الصاعقة»

يتم تقديم شخصية اللواء إبراهيم الرفاعي، الملقَّب بـ«أسد الصاعقة»، في فيلم سينمائي يحمل عنوان «الشّبح»، ويقوم ببطولته مصطفى شعبان، تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج حسني صالح. ويتناول الفيلم قصة حياة القائد العسكري في الجيش المصري إبراهيم الرفاعي، الذي كان قائداً للمجموعة 39، قتال صاعقة خاصة في حرب أكتوبر 1973.



2 - «موسيقار الأجيال»

كشفت عفت عبد الوهاب، ابنة الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، عن وجود مشروع مسلسل جديد يتناول السِّيرة الذاتية لوالدها، بداية من حياته الشخصية والأسرية، مروراً بالمحطات المهمة التي شكّلت مشواره، وتعاونه مع عمالقة الطرب العربي، بينهم: أم كلثوم، عبدالحليم حافظ، فيروز، أسمهان، شادية، وردة، نجاة الصغيرة، فايزة أحمد، وليلى مراد، وانتهاءً بالمكانة الكبيرة التي حقّقها كأحد أبرز الموسيقيين العرب. ورشَّحت أحمد مالك، لتجسيد شخصية والدها في مرحلة الشباب، ومحمود حميدة، في المرحلة التالية.



3 - «مصطفى محمود»

يتم تقديم قصة حياة الطبيب والفيلسوف والكاتب الشهير الدكتور مصطفى محمود، في مسلسل خلال رمضان المقبل، يحمل عنوان «مصطفى محمود.. بين الشك واليقين». ورشِّح لبطولته حمزة العيلي، ويقوم بكتابته المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري. وكان الدكتور مصطفى محمود، قد ألّف 89 كتاباً بين العلم والدِّين والفلسفة والسياسة، وحكايات، ومسرحيات، وقصص رحلات، وتميَّز أسلوبه بالجاذبية والعمق والبساطة.



4 - «عاشقة المستحيل»

يصوَّر قريباً مسلسل «عاشقة المستحيل»، تأليف محمود النجار، ويتناول قصة حياة مي زيادة، منذ ولادتها في بيت الناصرة بفلسطين عام 1881، وقرار والدها، الذي كان يعشق الصحافة، بالسفر إلى مصر، ومشاركته في إصدار صحيفة «المحروسة»، وتفتُّح ملكاتها على الصحافة في سنٍّ مبكرة. ورشِّحت الممثلة نور، لدور البطولة.



5 - «مدّاح القمر»

يسعى المخرج مجدي أحمد علي، إلى إحياء مشروع مسلسله المؤجَّل منذ فترة، ويحمل عنوان «مدّاح القمر»، الذي انتهى الكاتب محمد الرفاعي، من تأليفه قبل وفاته، ويتناول حياة الموسيقار بليغ حمدي. ورشِّح لبطولته عدة ممثلين، بينهم إياد نصار، الذي تعلَّم العزف على العود، ليتمكَّن من تجسيد الشخصية بشكل جيد.



6 - «الملكة فريدة»

تسعى المؤلفة ماجدة خير الله، إلى تنفيذ فيلم «الملكة فريدة»، الذي انتهت من كتابته منذ فترة، ويتناول حياة الملكة فريدة، منذ زواجها عام 1938 من الملك فاروق، وحتى وفاتها عام 1989.