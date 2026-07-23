منى الظاهري تدخل السينما برسالة هادفة

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تستعد الكاتبة منى الظاهري، إلى تسجيل أولى خطواتها في عالم السينما من خلال فيلمها الروائي «العلامات حمراء يا هدى»، الذي يحمل رسالة اجتماعية وإنسانية تتناول الجوانب النفسية والعاطفية في العلاقات الإنسانية، مع تركيز خاص على التوعية بأهمية الانتباه إلى ما يُعرف بـ«الإشارات الحمراء» التي قد تنذر بعلاقات مؤذية. ويأتي العمل في إطار رؤية الظاهري، التي تسعى إلى تقديم محتوى سينمائي إماراتي يجمع بين البُعد الفني والرسالة المجتمعية، إلى جانب دعم المواهب في مختلف التخصّصات السينمائية.



علاقات إنسانية

قالت منى الظاهري في حوارها مع «الاتحاد»: يمثِّل فيلم «العلامات حمراء يا هدى» خطوة جديدة نحو تنويع المشهد السينمائي الإماراتي، عبر عمل يحمل رؤية نسائية واعية، ويطرح قضية اجتماعية معاصرة بلغة سينمائية تستهدف تعزيز الوعي وبناء حوار حول العلاقات الإنسانية وتأثيراتها النفسية. كما يعكس الفيلم توجّهاً متنامياً لدعم المواهب المحلية وتمكينها، بما يرسِّخ حضور السينما الإماراتية ويمنحها أصواتاً جديدة تحمل أفكاراً ورسائل ذات أثر مجتمعي.

وتابعت: يغوص الفيلم في أعماق النفس البشرية من خلال قصة البطلة «هدى»، التي تجد نفسها تحت وطأة ضغوط نفسية تمارسها أقرب صديقاتها، في علاقة تقوم على الثقة المطلَقة، قبل أن تكتشف تدريجاً أن تلك الثقة كانت سبباً في تجاهلها للإشارات التي كانت تُنذر بالخطر. وأكدت أن العمل يطرح قضية تعيشها الكثير من النساء، سواء في المجتمع الإماراتي أو خارجه، حيث يناقش تأثير العلاقات غير الصحية، وما قد تتسبّب به من أذى نفسي نتيجة الثقة العمياء بالآخرين.



مدينة العين

وكشفت منى الظاهري، أن تصوير الفيلم سينطلق في أغسطس المقبل بالعين، بدعم من «هيئة الإعلام الإبداعي» في أبوظبي، التي ستوفِّر التسهيلات المتعلِّقة بتصاريح التصوير، والوصول إلى المواقع المناسبة، إضافة إلى الدعم الإنتاجي، بما يُسهم في إنجاز العمل وفق أعلى المعايير. وأكدت أنها استعانت بفريق فني متخصِّص، بهدف تقديم عمل يرتقي إلى المعايير السينمائية الحديثة، ويعكس التطوّر الذي تشهده صناعة الأفلام في دولة الإمارات. وأوضحت الظاهري، أن عنوان الفيلم يحمل دلالة مباشرة، إذ ترمز «العلامات الحمراء» إلى المؤشرات التحذيرية التي قد تظهر في سلوك بعض الأشخاص، لكنها غالباً ما تُغفل بسبب قوة الثقة. وقالت: الفيلم يوجِّه رسالة لكل امرأة بضرورة الانتباه إلى هذه الإشارات وعدم تجاهلها، لأن الوقاية تبدأ بالوعي. مؤكدة أن الثقة قيمة نبيلة، لكنها يجب أن تكون مقرونة بالوعي والقدرة على قراءة تصرفات الآخرين.



دعم المواهب

لا يقتصر المشروع على كونه تجربة سينمائية، بل تراه منى الظاهري، مساحة عملية لتطوير الكفاءات والمواهب الإماراتية في قطاع صناعة الأفلام، حيث اختارت مجموعة من الممثلين الشباب للمشاركة في البطولة، بينهم: مواري عبدالله، هيا القايد، محمد إسحاق، باسل التميمي، ومحمود رمضان. كما فتحت المجال أمام الشباب المهتمين بالإخراج والإنتاج لحضور مراحل التصوير والتعرّف عن قرب إلى تفاصيل العمل السينمائي، بهدف اكتساب الخبرة الميدانية وصقل مهاراتهم في بيئة إنتاج احترافية.



خبرات

تولّت منى الظاهري، كتابة مسلسل «الباء تحته نقطة» الذي عُرض في رمضان على شاشة «قناة الإمارات»، وعلى الرغم من أن «العلامات حمراء يا هدى» يمثِّل أول أعمالها في كتابة وإخراج الأفلام الروائية، إلّا أنها خاضت في السابق إخراج البرامج التلفزيونية، ما منحها قاعدة معرفية تستند إليها في خوض تجربتها الجديدة.