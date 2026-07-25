"شكوى رقم 713317" يفوز بجائزة "الدار البيضاء للفيلم العربي"

فاز الفيلم المصري (شكوى رقم 713317) للمخرج ياسر شفيعي وبطولة محمود ​حميدة وشيرين ومحمد رضوان وإنعام سالوسة بالجائزة الكبرى لمهرجان الدار البيضاء للفيلم ⁠العربي في دورته السابعة التي أسدل الستار ​عليها أمس الجمعة في ​المغرب.

منحت ‌لجنة التحكيم جائزتها ⁠الخاصة ​للفيلم العراقي (فلانة) من إخراج زهراء غندور، وحصل محمود حميدة على جائزة أفضل ممثل فيما حصلت ‌التونسية زينب المالكي على جائزة أفضل ‌ممثلة عن دورها في فيلم (كأن لم تكن).

وذهبت جائزة أفضل ​سيناريو للفيلم المغربي (النمل) من إخراج ياسين فنان، كما نوهت لجنة التحكيم بمستوى الفيلم الوثائقي السعودي (ضد السينما) من إعداد ‌وإخراج علي سعيد.

وفي فئة ​الأفلام القصيرة، فاز بالجائزة الفيلم المصري (قبل الظهر) للمخرج مروان الشافعي، وحصل الفيلم السوري (اسمي أمل) للمخرج ​شيروان ‌حاجي ⁠على ‌جائزة أفضل تصوير، ‌وذهبت جائزة أفضل سيناريو للفيلم العراقي (نوح) من إخراج ⁠مرتضى حرز الياسري.

وكرم المهرجان في ​الختام المخرج والمنتج وكاتب السيناريو المغربي نبيل عيوش الذي تسلم التكريم من رفيقة دربه في السينما المخرجة مريم التوزاني.