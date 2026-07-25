إدراج قرية تونسية في قائمة التراث العالمي لليونسكو

أعلنت منظمة اليونسكو والسلطات التونسية إدراج قرية سيدي بوسعيد المطلّة على خليج قرطاج في تونس، اليوم السبت، في قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وتشتهر أيقونة السياحة التونسية بطابعها المعماري الذي يمتزج فيه اللونان الأزرق والأبيض، وبأزقّتها المتعرّجة وشجيرات الجهنمية الوردية وأبوابها التقليدية من الخشب المرصّع بالمسامير.

لكن القرية، الواقعة على تلّة مشرفة على خليج مدينة قرطاج، شهدت في فصل الشتاء أمطارا شديدة الغزارة فاقمت التحديات التي تواجهها.

رحّب المعهد الوطني للتراث في تونس، اليوم السبت، بهذا "النجاح التاريخي" بعد إعلان القرار الذي تم تبنيه في اجتماع للجنة التراث العالمي عقد في بوسان في كوريا الجنوبية.

بدورها، رحبّت وزارة الشؤون الثقافية التونسية بقرار يشكّل "اعترافا بالقيمة العالمية الاستثنائية لقرية سيدي بوسعيد باعتبارها فضاء للإلهام الثقافي والروحي والفني، ونموذجا معماريا متفردا يختزل جانبا مهما من تاريخ تونس وهويتها الحضارية".

اكتسبت سيدي بوسعيد شهرة عالمية بفضل هندستها المعمارية الساحرة، وهي تتميز أيضا ببعد روحاني وتاريخي، إذ تحمل اسم الصوفي، وتضمّ ضريحه، ومقبرة، وقصورا مثل قصر "النجمة الزهراء" الذي أصبح متحف التراث الموسيقي، ومنزل مصمم الأزياء الراحل عز الدين عليّة.

لكن القرية تواجه تحديات متزايدة ترتبط خصوصا بالإقبال السياحي والتوسع العمراني وتضرر مبان أثرية.

ويحضّ نشطاء حماية التراث على أهمية الشروع في أعمال ترميم للحفاظ على الموقع.

وشهدت القرية في الشتاء هطول أمطار وُصفت بأنها "استثنائية" وغير مسبوقة منذ أكثر من 70 عاما، بحسب المعهد الوطني للرصد الجوي.

وتسببت هذه الأمطار، التي خلّفت ما لا يقل عن خمسة قتلى بحسب السلطات التونسية، في تناثر الصخور التي تدحرجت من أعلى التلة، فيما سدّت كميات كبيرة من الوحل والتربة طرقا أخرى.