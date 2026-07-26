مركبة "سويوز إم إس-28" تنفصل عن محطة الفضاء الدولية

انفصلت المركبة الفضائية "سويوز إم إس-28"، التي تقل رائدي الفضاء الروسيين سيرغي كود سفيرتشكوفن، وسيرغي ميكاييف، إلى جانب رائد الفضاء الأميركي كريستوفر ويليامز، العائدين إلى الأرض، عن محطة الفضاء الدولية "أي إس إس".

ووفقا لبث مباشر لوكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" فإنه "بعد ابتعاد المركبة عن محطة الفضاء الدولية إلى مسافة آمنة، سيُشغَّل محركها لإجراء مناورة الكبح، ثم ستدخل "سويوز" وعلى متنها الطاقم إلى الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي، وبعد ذلك ستنفصل إلى وحداتها، فيما ستهبط كبسولة العودة نحو الساعة 12:50 بتوقيت موسكو في محيط مدينة جيزكازغان في سهوب كازاخستان".