الأحد 26 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

مركبة "سويوز إم إس-28" تنفصل عن محطة الفضاء الدولية

أرشيفية
26 يوليو 2026 15:18

انفصلت المركبة الفضائية "سويوز إم إس-28"، التي تقل رائدي الفضاء الروسيين سيرغي كود سفيرتشكوفن، وسيرغي ميكاييف، إلى جانب رائد الفضاء الأميركي كريستوفر ويليامز، العائدين إلى الأرض، عن محطة الفضاء الدولية "أي إس إس".

أخبار ذات صلة
انطلاق طاقم فضائي في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية
«فضاء» تعزّز القدرات الوطنية في تقنيات الأقمار الرادارية

ووفقا لبث مباشر لوكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" فإنه "بعد ابتعاد المركبة عن محطة الفضاء الدولية إلى مسافة آمنة، سيُشغَّل محركها لإجراء مناورة الكبح، ثم ستدخل "سويوز" وعلى متنها الطاقم إلى الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي، وبعد ذلك ستنفصل إلى وحداتها، فيما ستهبط كبسولة العودة نحو الساعة 12:50 بتوقيت موسكو في محيط مدينة جيزكازغان في سهوب كازاخستان".

المصدر: وام
محطة الفضاء الدولية
سويوز
سويوز إم إس
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان هاتفياً علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان هاتفياً علاقات البلدين
اليوم 18:30
تعرف على هدية ميسي الأخيرة لزملائه في المنتخب!
الرياضة
تعرف على هدية ميسي الأخيرة لزملائه في المنتخب!
اليوم 18:30
"الإمارات الصحية" تعلن توفير علاج مبتكر وطويل المفعول لمرض الفصام
علوم الدار
"الإمارات الصحية" تعلن توفير علاج مبتكر وطويل المفعول لمرض الفصام
اليوم 18:24
رئيس وزراء إسبانيا يحذّر من "ساعات عصيبة" جراء الحرائق
الأخبار العالمية
رئيس وزراء إسبانيا يحذّر من "ساعات عصيبة" جراء الحرائق
اليوم 18:12
أبوظبي
علوم الدار
"الأرصاد": احتمال سقوط أمطار غداً
اليوم 17:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©