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الترفيه

"وارنر براذرز أبوظبي" تطلق لعبة "كريبتونيت كولايدر"

"وارنر براذرز أبوظبي" تطلق لعبة "كريبتونيت كولايدر"
26 يوليو 2026 15:04

أطلقت المدينة الترفيهية "عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي" لعبة "كريبتونيت كولايدر" وهي أول لعبة جديدة تنضم إليها منذ افتتاحها عام 2018، لتقدم للزوار تجربة تفاعلية مستوحاة من شخصية ليكس لوثر، أحد أشهر أشرار عالم "دي سي".

 

تأخذ اللعبة الضيوف إلى مدينة ميتروبوليس ليخوضوا تجربة غامرة داخل مختبر ليكس كورب عبر منصة دوارة تتسع لـ32 شخصاً، تجمع بين المؤثرات البصرية والصوتية والحركة، قبل أن تكشف شاشات رقمية في ختام الرحلة عن "القدرات الخارقة" التي اكتسبها كل مشارك.

 

وقالت هند كلداري، المدير العام لـ"عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي"، إن إطلاق "كريبتونيت كولايدر" يشكل إضافة نوعية إلى تجارب المدينة الترفيهية، ويجسد التزامها بتقديم تجارب عالمية المستوى تعتمد على أسلوب السرد التفاعلي والشخصيات المحببة من عالم "دي سي".

 

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يتزامن إطلاق اللعبة مع فعاليات "موسم دي سي سوبر هيروز"، الذي يستمر حتى 30 أغسطس المقبل، ويضم عروضاً ترفيهية مباشرة، ولقاءات مع شخصيات الأبطال والأشرار، وتجارب تفاعلية متنوعة.

 

يأتي افتتاح اللعبة بعد فوز"عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي" بلقب أفضل مدينة ترفيهية في العالم ضمن جوائز ليزبرغ 2026، لتصبح أول مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط تنال هذا التكريم.

 

المصدر: وام
جزيرة ياس بأبوظبي
وارنر براذرز أبوظبي
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