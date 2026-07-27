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الترفيه

إلهام علي في 3 أعمال جديدة

إلهام علي
27 يوليو 2026 12:45

علي عبد الرحمن (القاهرة)

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تخوض الممثلة إلهام علي تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل «ظلما»، إخراج عبد العزيز الشلاحي، وتدور أحداثه حول سيدة تتحوّل حياتها إلى سلسلة من الأحداث المُرعبة بعد إصابتها بمرض، ضمن حبكة تجمع بين التشويق النفسي والبعد التراثي.
وتستعد إلهام لبدء تصوير مشاهدها في مسلسل «خاطفة الدمام»، تأليف علياء الكاظمي، ومستوحى من قصة واقعية، تعود أحداثها إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث أدينت امرأة باختطاف 3 أطفال حديثي الولادة على فترات متباعدة منذ عام 1996، وتولت تربيتهم على أنهم أبناؤها. كما انتهت إلهام مؤخراً من تصوير مشاهدها في الجزء الثالث من مسلسل «سندس»، بطولة حسن عسيري، وسارة اليافعي، تأليف علاء حمزة، إخراج رامي رزق الله. وتجسّد فيه شخصية المعلمة التي يستعين بها رجل الأعمال «عبد الرحمن» لمساعدته في رعاية أبنائه، ضمن أحداث اجتماعية كوميدية.

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