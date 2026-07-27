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مي سليم.. «مدربة يوجا»

مي سليم.. «مدربة يوجا»
27 يوليو 2026 14:01

سعيد ياسين (القاهرة)
تخوض الممثلة مي سليم تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل «عيلة عاملة عمايل»، بطولة محمد ثروت، أندريه سكاف، راندا مشرف، غادة بشور، وناهد حلبي، تأليف لؤي النوري، إخراج صفوان نعمو. تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، حول عائلة مصرية تصل إلى دمشق للمطالبة بحقها في إرثها داخل منزل عربي قديم. وذكرت مي أنها تجسّد في المسلسل شخصية «مدربة يوجا»، متزوجة من بطل العمل الذي يلعب دوره محمد ثروت، وتدخل معه في سلسلة من المواقف والمفارقات الطريفة.
وتستكمل سليم قريباً تصوير دورها في مسلسل «أمير العوامري»، مع هاني سلامة، سوسن بدر، محسن محيي الدين، ميرهان حسين، وسلوى خطاب، تأليف أحمد صبحي، إخراج محمد النقلي، وتدور أحداثه في إطار درامي حوّل صراعات عدة. وعلى صعيد السينما، تشارك سليم في بطولة فيلم «كابتن جاك»، بطولة محمد ثروت، محمد لطفي، حجاج عبد العظيم، ومحمود حافظ، تأليف عمرو الطاروطي، إخراج شادي علي.
وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول «كابتن جاك»، الذي يُكلَّف بحل سلسلة من الجرائم الغامضة التي تدور في الكثير من دول العالم، لكنه يتسبب في الكثير من المواقف الطريفة أينما ذهب. وأوضحت سليم أنها حرصت في السنوات الأخيرة على المشاركة في عدد من الأعمال الفنية التي تمتلك عمقاً فكرياً وطرحاً مختلفاً، لنقل مشكلات المجتمع على مختلف الأصعدة.

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