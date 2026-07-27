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وفاة مؤلف الروايات البوليسية الياباني كايغو هيغاشينو

مؤلف الروايات البوليسية الياباني كايغو هيغاشينو
27 يوليو 2026 19:41

أعلنت دار "كودانشا" للنشر، اليوم الاثنين، وفاة الكاتب الياباني كايغو هيغاشينو، أحد أبرز مؤلفي الروايات البوليسية الحائز على العديد من الجوائز الأدبية، عن 68 عاما.
وألف الكاتب أكثر من 106 مؤلّفات نشرت في 41 بلدا ومنطقة وبيع منها أكثر من مئة مليون نسخة في اليابان وحدها، بحسب دار كودانشا.
واقتبست أكثر من عشرين من رواياته للشاشة.
وذكرت دار كودانشا، في بيان، أن "القصص التي ألفها ستستمرّ حتما في أسر عدد لا يحصى من القرّاء"، موضحة أن الروائي "توفي ليل 23 يوليو (الجاري) جراء إصابة بسرطان القولون" وأنه ووري الثرى في مراسم اقتصرت على العائلة.
ولد هيغاشينو في الرابع من فبراير 1958 في مقاطعة أوساكا بغرب اليابان. درس الهندسة الكهربائية قبل أن ينطلق في الأدب عام 1985 مع صدور روايته "هوكاغو" (بعد المدرسة) التي فازت بجائزة "إيدوغاوا رانبو" المرموقة.
وفي فرنسا، حصل عام 2010 على جائزة الرواية الدولية في مهرجان للرواية البوليسية، عن كتابه "البيت الذي توفيت فيه في الماضي".
وكان الكاتب يحظى بشهرة واسعة في آسيا.

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المصدر: آ ف ب
كاتب ياباني
وفاة
كايغو هيغاشينو
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