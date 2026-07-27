لا تقُل لطفلك: «لا نملك ثمنها».. 3 عبارات بديلة

ترجمة: أحمد عاطف



قد يطلب الطفل لعبة أو حذاء أو جهازاً جديداً أثناء التسوّق، فيأتي رد أحد الوالدَين تلقائياً: لا نستطيع تحمل تكلفته أو لا نملك ثمنه. وعلى الرغم من أن هذه العبارة تبدو وسيلة سريعة لإنهاء النقاش، فإن تكرارها قد يزرع لدى الأطفال مخاوف مرتبطة بالمال، أو يمنحهم انطباعاً غير دقيق عن الوضع المالي للأسرة.

ويبدأ الأطفال في تكوين معتقداتهم المتعلقة بالمال منذ سنواتهم الأولى، لذلك ينصح متخصِّصون باستبدال الرفض المباشر بعبارات أكثر وضوحاً، تساعدهم على فهم الأولويات والادِّخار وتأجيل الرغبات. ونذكر 3 عبارات يمكن استخدامها بدلاً من عبارة «لا نملك ثمنها»:



1- «هذا ليس ما نختار الإنفاق عليه الآن»

توضح هذه العبارة للطفل أن الأسرة لا ترفض شراء الشيء لأنها عاجزة تماماً، بل لأنها اختارت توجيه المال إلى أولويات أخرى. كما تعلِّمه أن الإنفاق لا يعتمد فقط على وجود المال، وإنما على اتّخاذ قرارات واعية بشأن الاحتياجات والرغبات. ويمكن للوالدَين توضيح الفكرة بأمثلة بسيطة، مثل القول إن الأسرة تدّخر حالياً لرحلة أو لشراء جهاز منزلي أو لسداد نفقات أكثر أهمية. وبهذه الطريقة، يبدأ الطفل في فهم أن لكل أسرة ميزانية، وأن شراء شيء يعني أحياناً التخلّي عن شيء آخر.



2- «لا يمكننا شراءه الآن.. لكن يمكنك ادِّخار ثمنه»

تساعد هذه العبارة على تحويل طلب الطفل من رغبة فورية إلى هدف يمكن التخطيط له. ويمكن تشجيعه على ادِّخار جزء من مصروفه، أو تقسيم المبلغ المطلوب إلى خطوات صغيرة، مع متابعة تقدِّمه حتى يصل إلى الهدف. ويتعلًّم الطفل من خلال ذلك الصبر والتخطيط وتأجيل الإشباع، بدلاً من توقُّع الحصول على كل ما يريده فوراً. كما يمنحه الادِّخار شعوراً بالإنجاز والمسؤولية، ويجعله أكثر قدرة على تقدير قيمة الأشياء التي يشتريها بأمواله.



3- «يمكنك إضافته إلى قائمة الأمنيات»

تعترف هذه العبارة برغبة الطفل من دون التقليل منها أو رفضها بقسوة، لكنها تؤكد في الوقت نفسه أن ليس كل ما نريده يجب أن نحصل عليه فوراً. ويمكن إعداد قائمة أمنيات يضيف إليها الطفل الأشياء التي تعجبه، ثم يعود إليها في المناسبات أو عندما يسأله أفراد الأسرة عما يرغب في الحصول عليه. وقد يكتشف الطفل بعد مرور الوقت أنه لم يَعُد يريد بعض الأشياء الموجودة على القائمة، ما يساعده على التمييز بين الرغبة العابرة والاحتياج الحقيقي.