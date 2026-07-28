هشام ماجد.. «عامل ميت»

محمد قناوي (القاهرة)

يستعد الممثل هشام ماجد لتصوير مسلسله الجديد «عامل ميت»، ويشاركه البطولة حاتم صلاح، وجيهان الشماشرجي، تأليف أحمد محمدي، إخراج خالد الحلفاوي. يتألف العمل من 10 حلقات، ويجمع بين الكوميديا والتشويق، ومن المقرر أن يُعرض على إحدى المنصات الرقمية. وعلى صعيد السينما، يصور هشام خلال سبتمبر المقبل الفيلم الجديد «ملك الغابة»، تأليف فادي أبو السعود، إخراج مريم أبو عوف، وتشاركه بطولته هنا الزاهد، في ثالث تعاون يجمع بينهما بعد النجاح الذي حققاه في فيلمي «فاصل من اللحظات اللذيذة»، و«بضع ساعات في يوم ما».

واقترب هشام من الانتهاء من تصوير فيلم «الورشة»، مع أكرم حسني، مصطفى غريب، جميلة عوض، آية سماحة، محمد علاء، ونوران ماجد، إخراج أحمد النجار، وتدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي. وعلى صعيد المسرح، يخوض هشام أولى بطولاته المسرحية من خلال «خيال مريض»، ويشاركه البطولة محمد عبد الرحمن، هنادي مهنا، أحمد الرافعي، دينا دياب، نغم صالح، محسن منصور، ووليد عبد الغني، تأليف وإخراج محمد محمدي. ويجسّد خلالها شخصية طبيب يدعى «طه» يعتمد على الدراما وسيلة لعلاج مرضاه.

وذكر هشام أن الوقوف على خشبة المسرح يمثّل تحدياً مختلفاً تماماً عن السينما والدراما، مؤكداً أن أي خطأ على المسرح ينعكس مباشرة على العرض، وهو ما يضاعف مسؤولية جميع المشاركين. متمنياً أن تنال المسرحية إعجاب الجمهور.