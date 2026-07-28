حديقة الإمارات للحيوانات.. أفضل وجهة فندقية عائلية

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت حديقة الإمارات للحيوانات في أبوظبي، لقب «أفضل وجهة فندقية عائلية في دولة الإمارات»، ضمن جوائز «هوت غراندور العالمية» - Haute Grandeur Global Awards المرموقة، لتُضيف إنجازاً جديداً إلى سجلها الحافل بالنجاحات والتميّز.



نهج فريد

يأتي التكريم تقديراً للنهج الفريد الذي تتبعه حديقة الإمارات للحيوانات في تقديم تجارب ضيافة استثنائية للزوّار، من خلال الجمع بين الحياة البرية، والطبيعة، والمغامرات، والضيافة الفندقية، ضمن أجواء ترفيهية متكاملة. كما يعكس هذا الإنجاز التزام الحديقة بتوفير تجارب غامرة استثنائية تلبي تطلعات الزوّار من مختلف الأعمار.



تجربة استثنائية

وقال الدكتور وليد شعبان، الرئيس التنفيذي لحديقة الإمارات للحيوانات: يشكّل حصول «حديقة الإمارات للحيوانات» جائزة «هوت غراندور العالمية»، عن فئة «أفضل وجهة فندقية عائلية في الإمارات» إنجازاً جديداً يُضاف إلى مسيرتنا الحافلة بالنجاحات. ونفخر بتقديم تجربة فريدة تمزج بين الطبيعة والضيافة، بما يضمن لضيوفنا تجربة استثنائية لا مثيل لها. ويجسّد هذا التكريم تفاني فريق عملنا والتزامه المستمر بتقديم تجارب رائعة لضيوفنا. ونتوجه بالشكر إلى جوائز «هوت غراندور العالمية» على هذا التكريم المرموق.

يعزّز التكريم مكانة الحديقة، إحدى الوجهات المتميزة في الإمارات، حيث تتيح لزوّارها فرصة التواصل مع الطبيعة، والتفاعل المباشر مع الحيوانات، والتعرف عن قرب إلى الحياة البرية وتنوّع الكائنات التي تحتضنها الحديقة، في إطار تجربة متكاملة تجمع بين الضيافة الراقية والأجواء العائلية الدافئة. ومن خلال ما تقدمه من تجارب تفاعلية متنوعة مع الحيوانات، وأنشطة غامرة، وخيارات إقامة مريحة، ومرافق لتناول الطعام، وباقة واسعة من الفعاليات العائلية، تواصل الحديقة تقديم تجارب استثنائية تتجاوز مفهوم زيارة حدائق الحيوانات التقليدية.



250 فصيلة

يمكن لزوّار الحديقة الاستمتاع برؤية أكثر من 1125 نوعاً من الحيوانات المختلفة، بإجمالي 250 فصيلة حيوانية من مختلف أنحاء العالم، بدءاً من الثدييات والطيور المتنوعة، وصولاً إلى الزواحف والأحياء المائية الساحرة. ومن الفيلة الضخمة إلى الحيوانات الصغيرة، مثل الحلزونات، توفّر الحديقة تجارب تفاعلية آسرة ومتنوعة مع الحيوانات، مثل تناول وجبة الإفطار مع الزرافات، وجبة الغداء مع القطط الكبيرة، والعشاء مع الفيلة الضخمة، حيث تم تصميم كل تجربة بشكل فريد.



صون الطبيعة

يخوض زوّار «حديقة الإمارات للحيوانات» تجربة المشاركة في جلسات تعليمية حوّل صون الطبيعة، من خلال العروض التفاعلية، التي تسهم في تعزيز التوعية برعاية الحيوانات، والانخراط بشكل فعّال في الأبحاث المتعلقة بالحفاظ على الطبيعة لحماية الحياة البرية، بالإضافة إلى الجولات المصحوبة بمرشدين، والبرامج التثقيفية، لتقديم تجارب لا تُنسى.



شهرة عالمية

تحظى حديقة الإمارات للحيوانات في أبوظبي، بشهرة عالمية لما توفره من ملاذ آمن للكثير من الحيوانات، ووجهة جذب فريدة من نوعها. ونالت الحديقة جوائز مرموقة عدة، مثل جائزة «أفضل حديقة حيوانات في منطقة الشرق الأوسط»، إلى جانب حصولها على عضوية كاملة من المنظمة العالمية لحدائق الحيوان والأحياء المائية - WAZA، و«رابطة حدائق الحيوان والأحياء المائية» AZA. وتتضمن الحديقة مجموعة من المرافق البيئية والترفيهية والتعليمية، بالإضافة إلى منتجع فندقي، مركز طبي بيطري، متاجر، مطاعم، منافذ لتقديم وجبات الطعام، وفندق خاص للحيوانات الأليفة.