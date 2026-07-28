«الثقافة والسياحة» شريك استراتيجي في «صيف أبوظبي الرياضي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي»، عن مشاركتها كشريك ثقافي استراتيجي في النسخة الخامسة من فعاليات «صيف أبوظبي الرياضي 2026»، أكبر منصة رياضية صيفية داخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يُقام الحدث حتى 23 أغسطس 2026 في مركز «أدنيك أبوظبي»، ويمثّل هذا التعاون خطوة بارزة في دمج ممارسات التراث الثقافي غير المادي ضمن مبادرة حكومية شاملة، تهدف إلى الحفاظ على نشاط مجتمع دولة الإمارات وحيويته وتواصله طوال موسم الصيف.



حيوية ونشاط

تُقدّم «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي»، من خلال قطاع الثقافة التابع لها، «جناح أبوظبي الثقافي»، وهو منطقة مخصّصة لتجارب التراث الثقافي، حيث تجتمع الألعاب الشعبية التقليدية، وممارسات الحِرف اليدوية، وورش عمل صناعة القهوة الإماراتية، والأنشطة الثقافية التقليدية، جنباً إلى جنب مع الفعاليات الرياضية التي يقدّمها الحدث. وتم تصميم الفعاليات لتستقطب الطلاب والعائلات وأفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية، بما يضمن بقاء الهوية الإماراتية الأصيلة حاضرةً في قلب البرنامج الصيفي الأكثر حيوية ونشاطاً في أبوظبي.



أنشطة رئيسة

تشهد البرامج الثقافية لـ«دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي» في فعاليات «صيف أبوظبي الرياضي 2026»، باقة واسعة من الأنشطة التفاعلية التي تُركز على ممارسات التراث الثقافي غير المادي، صُممت أيضاً لتقديم تجارب عملية وتفاعلية غنية للزوّار على مدار فترة الحدث. وتشمل قائمة الأنشطة الرئيسة: بطولات الألعاب الشعبية والتقليدية، ورش عمل الحِرف اليدوية، ورش عمل بيت القهوة، تدريب ممارسة الفنون التقليدية، الورش التعليمية الموجهة للأطفال والعائلات، والأدب، بالإضافة إلى مبادرة حراس التراث من الشباب.



منصة رائدة

يجسِّد بيت القهوة التزام «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي» بحماية وتفعيل التراث الثقافي غير المادي الإماراتي. وبصفته منصة ثقافية رائدة، يعمل على صون وتطوير ونشر تقاليد القهوة الإماراتية، كتعبير حي عن الضيافة والهوية والتراث، من خلال باقة متنوعة من التجارب المصمّمة خصيصاً لتناسب مختلف أفراد المجتمع. ويمكن للزوّار خوض تجربتين من هذه التجارب الثقافية، هما مراسم القهوة الإماراتية وورش العمل التفاعلية. إذ تأخذ مراسم القهوة الإماراتية الزوّار في رحلة للتعرّف إلى مراحل إعداد القهوة وآداب تقديمها، والأدوات التقليدية المستخدمة فيها، وما يرتبط بها من روايات وقيم أصيلة، مثل الاحترام والكرم والترابط المجتمعي. وتتكامل هذه التجربة مع ورش عمل «الصانع الصغير» المخصّصة للأطفال والطلبة، وورش «صانع القهوة» المخصّصة للكبار، والتي تمنح المشاركين فرصة للتعرّف عن قرب إلى التقاليد الإماراتية الأصيلة، وتسهم في نقل قيم الضيافة المتوارثة إلى الأجيال.



ألعاب شعبية

تقدّم الألعاب الشعبية الإماراتية باقة من الألعاب التراثية الإماراتية، بدءاً من الألعاب البدنية الخفيفة المخصّصة للأطفال الصغار، ووصولاً إلى الأنشطة الحماسية للفئات العمرية الأكبر والعائلات. كما توفّر ورش عمل الحِرف اليدوية التي يقودها خبراء وحِرفيون متخصصون، تجارب عملية تفاعلية في صياغة الحِرف الإماراتية التقليدية، بما في ذلك غزل السدو، حياكة التلي، وصناعة الفخار، ما يسهم في صون المعارف والمهارات التقليدية، وتوطيد أواصر التواصل الاجتماعي مع الحِرفيين الممارسين لهذه المهن التاريخية.



مرسم الفنون

تكتمل هذه التجارب التراثية بفعاليات وورش عمل، منها: «مرسم الفنون» - Art Studio، مركز فنون الأطفال، المرسم الحر، بيت الخط، ومركز القطارة للفنون بالعين، الذي يوفّر برامج إبداعية وورش عمل تفاعلية متعددة التخصصات لتنمية مهارات المشاركين.



ورش المتاحف

ضمن فعاليات «صيف أبوظبي الرياضي»، تنقل ورش عمل المتاحف إلى الزوّار، تجارب أهم المتاحف والمؤسسات الثقافية الرائدة في أبوظبي، ومنها «اللوفر أبوظبي»، «متحف زايد الوطني»، «متحف جوجنهايم أبوظبي»، «متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي»، و«متحف المقطع»، من خلال جلسات تستكشف المعارض الفنية المتنوعة والمواقع التراثية الغنية في أبوظبي. كما تقدّم ورش عمل المكتبات للأطفال والشباب، مزيجاً تفاعلياً شيقاً يجمع بين سرد القصص، والألعاب الترفيهية، والفنون الإبداعية، والأنشطة الابتكارية، المصمّمة لغرس حب القراءة، وتحفيز فضول المعرفة، والاستكشاف لديهم طوال العطلة الصيفية.



حماية التراث

تأتي مشاركة «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي» في فعاليات «صيف أبوظبي الرياضي 2026»، في إطار تفويضها ورسالتها الرامية إلى حماية التراث الثقافي لإمارة أبوظبي، وحفظه والترويج له، لضمان بقاء تقاليده وممارساته باعتباره قيمه حيّة.