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الترفيه

هنادي الكندري.. في «الحضانة»

هنادي الكندري
28 يوليو 2026 22:32

سعيد ياسين (القاهرة)

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تعاقدت الممثلة هنادي الكندري على المشاركة في بطولة مسلسل «الحضانة»، بطولة بثينة الرئيسي، محمد العلوي، ليالي دهراب، وميرال مصطفى، تأليف علي الدوحان. ومن المقرر أن تبدأ تصويره قريباً ليُعرض في السباق الدرامي الرمضاني المقبل. 
وتنتظر الكندري عرض مسلسل «ذنب»، الذي تشارك بطولته مع حسن البلام، عبد المحسن القفاص، سارة صلاح، أحمد النجار، غرور صفر، وآلاء حسن، تأليف وإخراج محمد أنور محمد. 
تدور أحداث العمل في 10 حلقات، ضمن إطار درامي نفسي تشويقي خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي، ويستعيد أجواء تلك المرحلة بتفاصيلها الاجتماعية والبصرية، في بناء درامي يحافظ على عنصر الغموض، وذلك من خلال أسرة مكوّنة من زوج وزوجة وأولادهما يعيشون حياة تبدو مستقرة، قبل أن يقلب حادث غامض حياتهم رأساً على عقب، لتنكشف معه أسرار مدفونة وصراعات إنسانية ونفسية تُغير مصيرهم.

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