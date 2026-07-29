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الترفيه

«هيئة أبوظبي للتراث» تستقطب زوّار «مهرجان الشيخ زايد الصيفي»

«هيئة أبوظبي للتراث» تستقطب زوّار «مهرجان الشيخ زايد الصيفي»
29 يوليو 2026 12:35

أبوظبي (وام) تقدّم «هيئة أبوظبي للتراث» حزمة متكاملة من الفعاليات والألعاب التراثية والشعبية ضمن فعاليات «مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026»، المُقام في منطقة الوثبة، ويستمر حتى أغسطس المقبل، بمشاركة واسعة من الطلبة والزوّار. أكدت الهيئة أن مبادراتها المتنوعة، وفعالياتها الشعبية تجسّد دورها في إبراز الموروث الإماراتي، بأساليب مبتكرة تواكب الأجيال الجديدة، وتسهم في غرس القيم والهوية الوطنية في نفوسهم. وأوضحت أن جناحها في المهرجان يتضمن ركن «المجلس» لتعلّم فنون الضيافة والسنع الإماراتي، و«الميدان»، الذي يشمّل التعرف على الفنون الأدائية الجماعية والفردية، والألعاب الشعبية للأولاد والبنات، بالإضافة إلى مسابقات عامة تتناول جوانب مختلفة من التراث الإماراتي، ومن ضمنها «ديرة الدرور».
ونوهت إلى «ركن الفوايل» حول المطبخ الإماراتي بطريقة ألعاب للتعلّم واكتساب المعرفة، و«ركن الحِرف» اليدوية الإماراتية للأولاد والبنات بمختلف الأعمار، بما يسهم في ترسيخ القيم الوطنية المرتبطة بالتراث الإماراتي، وتعزيز التلاحم المجتمعي عبر أنشطة عملية تتيح للمشاركين التعرف على عناصر الموروث الأصيل بأسلوب تطبيقي وتفاعلي. وقالت إيمان الحمادي، مدير مشروع في «هيئة أبوظبي للتراث»: إن التجاوب الواسع مع الفعاليات الشعبية مثل حلقة «بنت الشيخ» «وشد الحبل»، و«الكرابي»، و«اليواني»، و«القحيف»، و«الصقلة»، و«شبير شبير»، يعزّز الدور الأصيل للهيئة في المحافظة على الهوية الوطنية، وإبراز قيمة التراث الثقافي غير المادي، باعتباره ركيزة أساسية في تعميق الهوية الوطنية، والاعتزاز بالإرث الحضاري لدولة الإمارات عبر الأجيال المختلفة.

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