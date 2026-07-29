«جزيرة النور» تُطلق برنامجاً صيفياً للأطفال

الشارقة (الاتحاد)

تستقبل «جزيرة النور» هذا الصيف العائلات للاستمتاع بملاذٍ هادئ ينبض بجمال الطبيعة في قلب مدينة الشارقة. وكشفت الجزيرة، التي طوّرتها «هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير - شروق» وتقع في بحيرة خالد، عن إطلاق حملة صيفية استثنائية مصمّمة لتوفّر أجواءً هادئة تتيح للأطفال التواصل مع الطبيعة، وتجمع بين الفن والتعلم والاستكشاف.

وتتضمن الحملة «البرنامج الصيفي الجديد» التفاعلي للأطفال، إلى جانب «بطاقات التوفير الصيفية» على أبرز التجارب والباقات الشهيرة في «جزيرة النور». وقال محمود راشد ديماس السويدي، مدير إدارة العمليات والتنمية السياحية في «هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير - شروق»: يُعدّ فصل الصيف الوقت الأمثل للعائلات للاسترخاء، وتعزيز التواصل العائلي والمجتمعي، واكتشاف هوايات أو تنمية مهارات جديدة.

وتماشياً مع رؤية «شروق» الرامية إلى تطوير وجهات ومساحات مجتمعية متكاملة في الشارقة، حرصنا على توفير بيئة هادئة ومحفزة في «جزيرة النور» تتيح للأطفال إطلاق العنان لمخيلاتهم، بدءاً من استكشاف الفراشات النادرة ووصولاً إلى الزراعة والأشجار واكتشاف الطبيعة. ونهدف من خلال طرح بطاقة التوفير الجديدة إلى جعل هذه الوجهة الطبيعية الخضراء الملاذ المثالي لمختلف أفراد الأسرة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

يُشكل «البرنامج الصيفي الجديد» ملاذاً تعليمياً فريداً في عطلات نهاية الأسبوع، حيث يوفّر أنشطة تفاعلية تعتمد على التعلّم العملي المستوحى من الطبيعة. ويقام البرنامج الذي يستمر لغاية 30 سبتمبر، يومي السبت والأحد من الساعة 5:00 عصراً وحتى 7:00 مساءً. ويدعو الأطفال إلى الابتعاد عن الشاشات الرقمية والتفاعل بشكل حيّ مع العالم من حولهم.