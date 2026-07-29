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الترفيه

الأسرة.. مساحة آمنة للحوار والتفاهم

الدعم المعنوي ضرورة تُسهم في بناء المناعة النفسية وتعزيز الثقة بالذات (من المصدر)
30 يوليو 2026 02:10

أحمد عاطف (القاهرة)

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تتّسع أحياناً المسافة بين الأطفال والمراهقين من جهة، والآباء والأمهات من جهة أخرى، ليس بسبب ضعف المحبّة أو غياب الاهتمام، بل نتيجة اختلاف التجارب التي تشكّل وعي كل جيل، وتسارع التحولات الاجتماعية والتكنولوجية التي باتت تؤثِّر في طريقة التفكير والتواصل وتكوين العلاقات.
وفي حين نشأ كثير من الآباء في بيئات تربوية تقوم على الانضباط الصارم والطاعة وتلقّي التوجيهات، يعيش الأبناء اليوم في عالم مفتوح يمنحهم وصولاً سريعاً إلى المعلومات، ويعرِّضهم لأفكار وثقافات متعدِّدة، ويجعلهم أكثر ميلاً إلى النقاش والتعبير عن آرائهم. وقد يفسِّر الأهل هذا السلوك باعتباره تمرّداً أو رفضاً للسلطة، في حين يراه الأبناء محاولة لإثبات الذات والحصول على مساحة من الاستقلال.

احترام وثقة 
تقول الدكتورة آلاء جهاد أرشيد، الخبيرة التربوية: إنّ الأسرة ليست مجرّد جدران وأسقف تأوي أفرادها، بل هي الحضن الأول للأرواح، والتربة التي تُبذر فيها أحلام الأبناء. وتذكر أن تقريب وجهات النظر يبدأ بالاعتراف بأن الاختلاف بين الجيلَين أمر طبيعي، وأن الهدف ليس إلغاء هذا الاختلاف، بل إدارته بصورة تحافظ على الاحترام والثقة، مؤكدة أن الدعم المعنوي، في ظل التحديات المعاصرة، لم يَعُد ترفاً عاطفياً، بل أصبح ضرورة تُسهم في بناء المناعة النفسية وتعزيز الثقة بالذات. وتوضِّح أنه من الوسائل الفاعلة لتقليص الفجوة بين الجيلَين، أن يحرص الأهل على فهم العالم الذي يتحرَّك فيه أبناؤهم، بما يشمله من منصّات رقمية ولغة جديدة وضغوط اجتماعية متغيّرة، من دون التسرّع في الرفض أو التقليل من شأن ما يشغلهم، ما يفتح باباً للثقة، ويجعل النصيحة أكثر قبولاً وتأثيراً.

اهتمامات مشتركة
بحسب الخبيرة التربوية، فإن الأبناء يحتاجون إلى الشعور بأن أصواتهم مسموعة، كما يحتاج الآباء إلى الاطمئنان إلى أن خبراتهم وتوجيهاتهم لا تُقابل بالرفض أو التقليل من قيمتها. ولا يعني الاحتواء غياب الحدود أو التخلي عن الدور التربوي، بل يتطلّب وضع قواعد واضحة ومفهومة، مع شرح أسبابها وتطبيقها بعدالة، كما يفيد تخصيص وقت للحوار بعيداً عن الهواتف والانشغالات، وتجنُّب السخرية والمقارنات والتهديد، والبحث عن اهتمامات مشتركة تجمع أفراد الأسرة.
وتقول: في المقابل، يحتاج الأبناء إلى إدراك أن خوف الأهل وقلقهم غالباً ما يصدران عن الحرص، حتى وإنْ كانت طريقة التعبير عنهما غير مناسبة، وعندما يتعلم الطرفان الإصغاء قبل إصدار الأحكام، تتحوَّل الأسرة من ساحة للصدام إلى مساحة آمنة للحوار، ويصبح اختلاف الأجيال مصدر ثراء وتكامل، لا سبباً للقطيعة والابتعاد. كما أن الاعتذار المتبادل عند الخطأ يعزِّز العلاقة داخل الأسرة، ويؤكد أن الاحترام لا يسير في اتجاه واحد، فعندما يعترف الأب أو الأم بخطأ في الحكم أو الأسلوب، يتعلَّم الابن أن القوّة لا تعني المكابرة، وأن الحوار الصادق قادر على ترميم ما تفسده لحظات الغضب، وبذلك تتحوَّل الخلافات اليومية إلى فرص للتقارب والنّضج المشترك.

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