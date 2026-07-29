«صيف أبوظبي 2026».. وجهة عالمية للثقافة والترفيه

أبوظبي (وام)

يشهد «صيف أبوظبي 2026» زخماً لافتاً على صعيد الفعاليات والبرامج التي تحتضنها مختلف الوجهات السياحية والثقافية والترفيهية في أبوظبي، ضمن موسم يجمع بين الترفيه والتعليم والثقافة، ويقدّم للعائلات والأطفال والزوّار تجارب متنوعة تعكس رؤية العاصمة الإماراتية في ترسيخ مكانتها، وجهة عالمية تنبض بالحياة على مدار العام.

وتتوزّع الأنشطة الصيفية على المتاحف، والمراكز الثقافية، والمعالم التراثية، والوجهات الترفيهية في أبوظبي والعين، لتشكّل منظومة متكاملة تستثمر الإجازة الصيفية في تنمية مهارات الأطفال واليافعين، وتعزيز ارتباطهم بالهوية الوطنية، إلى جانب توفير تجارب ترفيهية وثقافية تستقطب الزوّار من داخل الدولة وخارجها.



تجارب نوعية

يجسّد هذا التنوع في البرامج والفعاليات نجاح أبوظبي في تقديم نموذج متكامل يجمع بين السياحة والثقافة والترفيه والتعليم، بما يعزّز مكانة أبوظبي، وجهة عالمية توفّر تجارب نوعية لمختلف أفراد الأسرة، وترسّخ دور الثقافة والإبداع والتراث عناصر أساسية في التنمية المستدامة وجودة الحياة.



معارض وجولات

يبرز المشهد الثقافي في جزيرة السعديات من خلال برامجها الصيفية التي تجمع بين الفنون، والعلوم، والتراث، حيث يقدّم «متحف اللوفر أبوظبي» معارض وجولات إرشادية، وورشاً فنية، وأنشطة تفاعلية للعائلات، من بينها جولة «أبرز المقتنيات والمكتشفات الجديدة»، التي تعرف الزوّار بأحدث الأعمال الفنية التي انضمت إلى مجموعة المتحف، في تجربة تبرّز تنوع الحضارات والثقافات التي يحتضنها المتحف. ويقدم «متحف الأطفال» في «متحف اللوفر أبوظبي»، برامج تفاعلية تجمع بين التعلم واللعب.



رؤية شاملة

ويوفّر «متحف التاريخ الطبيعي» في أبوظبي، أنشطة تعليمية تعرّف المشاركين بتاريخ الأرض وتنوعها البيئي. ويقدم «متحف زايد الوطني» رؤية شاملة لمسيرة دولة الإمارات وتراثها الحضاري من خلال مقتنياته وبرامجه التعليمية.



محطة رئيسة

تشكّل المنطقة الثقافية في السعديات محطة رئيسة في الموسم الصيفي من خلال مخيّم «حكايتنا» الذي يتيح للأطفال رحلة تعليمية تمتد عبر «متحف اللوفر أبوظبي»، و«متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي»، و«متحف زايد الوطني»، في تجربة تجمع بين العلوم والفنون والهوية الوطنية، وتتيح للمشاركين استكشاف الطبيعة والإبداع الإنساني وتاريخ الإمارات بأساليب تفاعلية مبتكرة.



استثمار العطلة

وفي إطار استثمار العطلة الصيفية في تنمية مهارات النشء، أطلقت «دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي» سلسلة من المخيّمات الصيفية في مختلف أنحاء أبوظبي، تستهدف الأطفال واليافعين عبر برامج في الفنون البصرية، والخط العربي، والموسيقى، والعروض الأدائية، والحِرف التقليدية، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال، إلى جانب أنشطة تُقام في المتاحف والمواقع التراثية والمراكز الإبداعية.



أنشطة إبداعية

تقدّم مكتبات أبوظبي برنامجاً صيفياً حافلاً بورش العمل والأنشطة الإبداعية باللغتين العربية والإنجليزية، فيما تستضيف «منارة السعديات» و«المجمع الثقافي» و«بيت الخط العربي»، مخيمات متخصّصة في الرسم، والطباعة، والخزف، والخط العربي، وسرد القصص، بينما يوفّر «بيت العود» برامج موسيقية تعرّف الأطفال بآلات الموسيقى الشرقية وفنون الأداء، في حين تحتضن «مكتبة أبوظبي للأطفال» فعاليات متنوعة تشجّع على القراءة والإبداع.



مغامرة

وتواصل جزيرة ياس ترسيخ مكانتها مركزاً رئيساً للترفيه في المنطقة، بما تضمه من وجهات عالمية تشمل «عالم فيراري أبوظبي»، و«وارنر براذرز أبوظبي»، و«ياس ووتروورلد أبوظبي»، و«سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي»، و«كلايم أبوظبي»، فضلاً عن الفعاليات الفنية والعروض العالمية التي تستضيفها «الاتحاد أرينا».



جولات تفاعلية

يمتد الحراك الثقافي إلى «قصر الحصن»، و«بيت الحرفيين»، و«متحف المقطع»، و«المواقع التراثية» في مدينة العين، حيث يتعرّف المشاركون فيها إلى الحِرف الإماراتية، والعمارة التقليدية، وقصص المجتمع الإماراتي، من خلال ورش تطبيقية وجولات تفاعلية. ويسلط «متحف دلما» الضوء على التراث البحري والتنوع البيئي للجزيرة، وتوفّر «حديقة أم الإمارات»، و«جزيرة الحديريات» أنشطة رياضية وترفيهية وبيئية للعائلات.



مخيّم إعلامي

نظمّت «هيئة الإعلام الإبداعي» في أبوظبي، برنامج المخيّم الإعلامي الصيفي لعام 2026 بنسختين، الأولى في أبوظبي والأخرى في منطقة العين، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع فرص التعلّم والتطوير في مجالات الإعلام الإبداعي للشباب في أبوظبي. ومنّح المخيم المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاماً، فرصة اكتساب مهارات عملية في السرد القصصي، إعداد الأخبار وتقديمها، التعليق الصوتي، تطوير الشخصيات، وتصميم القصص المصورة والرسوم المتحركة.