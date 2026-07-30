«جزيرة الحديريات».. تجارب صيفية استثنائية

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل «جزيرة الحديريات» خلال شهر أغسطس ترسيخ مكانتها، واحدة من أبرز وجهات الترفيه وأنماط الحياة العصرية في أبوظبي، حيث تقدّم للزوّار برنامجاً حافلاً بالتجارب الاستثنائية التي تناسب الزوّار من مختلف الأعمار.

وتشمل أحدث عروضها الموسمية أنشطة الصحة والرياضة، وتجارب الطعام، والترفيه، والفعاليات العائلية، لتمنح الزوّار خيارات متنوعة للحفاظ على نشاطهم والاسترخاء والاستمتاع بأجواء الصيف. يتحول شاطئ مرسانا هذا الصيف إلى وجهة استثنائية تنبض بالأجواء الترفيهية. ومع غروب الشمس على «جزيرة الحديريات»، تنبض الوجهة بالحياة مع عروض أغاني الـ«دي جي» يومي الجمعة والسبت. كما تتضمن الفعالية عروضاً جوالة كل يوم سبت، وأمسيات ذات طابع خاص، وتجربة استرخاء راقية في صالة الشاطئ المميزة.

توفّر «جزيرة الحديريات» ملاعب تنس مخصصة للسيدات فقط، صمّمت لتقديم تجربة لعب مريحة وآمنة. وتم تجهيز الملاعب بستائر معتمة تحيط بها لضمان مزيد من الراحة والخصوصية. يتيح استوديو «سيرين فلو» للياقة البدنية في «القرية الرياضية 321» بـ«جزيرة الحديريات»، دورات تدريبية مفعمة بالحيوية لمدة 75 دقيقة، تجمع بين الجري في الهواء الطلق وتمارين «ريفورمر بيلاتس» التي تركز على قوة العضلات الأساسية والمحاذاة والمرونة. وتقدّم أكاديمية كرة القدم في «القرية الرياضية 321»، حصصاً جماعية مصممة لتطوير اللاعبين الناشئين، من خلال تدريب منظّم يركّز على المهارات، والعمل الجماعي، وفهم أسس اللعب. يقود الجلسات مدربون مؤهلون، وتشمل: تمارين تقنية وتكتيكية، ولياقة بدنية، ومباريات تطبيقية، ضمن بيئة ممتعة وآمنة وتنافسية. البرنامج مناسب لمختلف الأعمار، ويساعد المواهب الناشئة على بناء الثقة والانضباط وحب اللعبة. كما حدّثت «القرية الرياضية» لمحبي رياضة البادل، أوقاتاً إضافية لتوفير مرونة أكبر للاعبين، وتقديم جلسات بادل ممتعة وودية وتنافسية تناسب اللاعبين من مختلف المستويات، وتتيح لهم التعرف على لاعبين جدد والاستمتاع بالمباريات والانضمام إلى مجتمع البادل في «القرية الرياضية». كما توفّر حصصاً تدريبية متخصّصة في رياضة البادل، تهدف إلى رفع مستوى اللاعبين من خلال جلسات تدريب فردية مخصّصة، أو جلسات جماعية تُصمّم بما يتناسب مع أسلوب لعب كل لاعب وأهدافه ومستوى تطوره داخل الملعب.

يقدّم برنامج «321» لفعاليات كرة القدم الاجتماعية، فرصة للمشاركة في مباريات كرة قدم ممتعة وتنافسية ضمن أجواء مجتمعية حيوية. ويستهدف البرنامج اللاعبين سواء بشكل فردي أو ضمن فرق، ما يجعله خياراً مثالياً لممارسة كرة القدم، والحفاظ على النشاط البدني، والاستمتاع بتجربة لعب تفاعلية مليئة بالحماس.

ويقدّم «مخيّم 321 الصيفي»، تجربة صيفية متكاملة تجمع بين مجموعة واسعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية، منها كرة القدم، السباحة، البادل، كرة الشبكة، ألعاب القوى، والتحديات الجماعية، والفنون والحِرف اليدوية.

ويهدف المخيّم إلى تشجيع الأطفال على الحفاظ على نشاطهم البدني، وبناء الثقة بالنفس، وتنمية مهارات جديدة.