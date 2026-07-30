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الترفيه

أبوظبي تستضيف مهرجان «ياس للألعاب الإلكترونية»

أبوظبي تستضيف مهرجان «ياس للألعاب الإلكترونية»
30 يوليو 2026 15:20

أبوظبي (الاتحاد)
يعود مهرجان «ياس للألعاب الإلكترونية» إلى أبوظبي، في نسخته الخامسة خلال الفترة من 31 يوليو إلى 9 أغسطس 2026، ليحوّل ساحة تاون سكوير في «ياس مول» إلى وجهة متكاملة لعشاق الألعاب الإلكترونية.
يقدّم المهرجان خلال 10 أيام، باقة من التجارب الغامرة، وبطولات الرياضات الإلكترونية، ومنافسات الأزياء التنكرية، وألعاب المحاكاة، والفعاليات العائلية.
وبعد النجاح الذي حققته الدورات السابقة، يأتي المهرجان هذا العام بمفهوم جديد كلياً يحمل عنوان «عوالم الألعاب المتعددة»، لينتقل بالزوّار إلى تجربة مختلفة تتجاوز منصات الألعاب التقليدية، عبر مجموعة من العوالم التفاعلية المصمّمة لتناسب مختلف الأعمار.
يستقبل عالم الألعاب زوّاره يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً، من الأحد إلى الخميس، ومن 10 صباحاً حتى منتصف الليل يومي الجمعة والسبت، حيث يضم مناطق مخصّصة لألعاب بلايستيشن، وإكس بوكس، وألعاب الكمبيوتر، ونينتيندو سويتش، إلى جانب أجهزة محاكاة السباقات، ألعاب الأركيد، طاولات الهوكي الهوائي، ومجموعة من الألعاب التفاعلية التي تقدم تجارب متنوّعة لمحبي الألعاب.
كما يمكن لعشاق المنافسات الإلكترونية خوض تحديات حماسية ضمن مجموعة من أشهر الألعاب الإلكترونية طوال فترة المهرجان.
تشهد الفعالية أيضاً عودة مسابقات الأزياء التنكرية، حيث يحظى المشاركون بفرصة تجسيد شخصياتهم المفضلة من عالم الألعاب والأنمي والقصص المصورة والأفلام، واستعراض إبداعاتهم على المسرح ضمن عروض ومسابقات استعراضية.

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