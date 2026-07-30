الخميس 30 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

دنيا وإيمي تعودان إلى «نيللي وشريهان»

دنيا وإيمي تعودان إلى «نيللي وشريهان»
30 يوليو 2026 15:27

محمد قناوي (القاهرة)
تعاقدت الممثلة دنيا سمير غانم على تقديم الجزء الثاني من مسلسل «نيللي وشريهان»، الذي يجمعها مجدداً بشقيقتها إيمي سمير غانم، بعد مرور 10 أعوام على عرض الجزء الأول من العمل. وأوضحت دنيا أن تصويره سينطلق في سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن يُعرض في الموسم الرمضاني المقبل.
وأشارت إلى أن الجزء الجديد يحمل العديد من المفاجآت، معربة عن سعادتها بالعودة إلى العمل مع شقيقتها إيمي بعد سنوات من الغياب، وتقديم عمل كوميدي يواكب تطلعات الجمهور.
«نيللي وشريهان 2»، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وكريم يوسف، إخراج كريم السبكي، خلفاً للمخرج أحمد الجندي، الذي أخرج الجزء الأول.
وعلى صعيد المسرح، كشفت دنيا عن تعاقدها مؤخراً لتقديم عرض مسرحي جديد مع شقيقتها إيمي، ويشاركهما في بطولتها بيومي فؤاد، ومحمد ثروت، إخراج خالد جلال.

دنيا
دنيا سمير غانم
إيمي سمير غانم
آخر الأخبار
«بيت الحكمة» يختتم مخيّم «رحلة حول العالم»
الترفيه
«بيت الحكمة» يختتم مخيّم «رحلة حول العالم»
اليوم 17:53
صورة لما تقول أوكرانيا إنها ناقلة روسية ينبعث منها الدخان بعد تعرضها للقصف
الأخبار العالمية
أوكرانيا: قصفنا 4 ناقلات روسية
اليوم 17:41
«شروق» تنظّم 50 فعالية في برنامجها الصيفي بالشارقة
الترفيه
«شروق» تنظّم 50 فعالية في برنامجها الصيفي بالشارقة
اليوم 17:26
«طاقة» تُصدر سندات زرقاء بقيمة 750 مليون دولار
اقتصاد
«طاقة» تُصدر سندات زرقاء بقيمة 750 مليون دولار
اليوم 17:19
«الاتحادية للضرائب» تحصل على جائزة «ساب العالمية للابتكار»
اقتصاد
«الاتحادية للضرائب» تحصل على جائزة «ساب العالمية للابتكار»
اليوم 17:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©