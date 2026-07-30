دنيا وإيمي تعودان إلى «نيللي وشريهان»

محمد قناوي (القاهرة)

تعاقدت الممثلة دنيا سمير غانم على تقديم الجزء الثاني من مسلسل «نيللي وشريهان»، الذي يجمعها مجدداً بشقيقتها إيمي سمير غانم، بعد مرور 10 أعوام على عرض الجزء الأول من العمل. وأوضحت دنيا أن تصويره سينطلق في سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن يُعرض في الموسم الرمضاني المقبل.

وأشارت إلى أن الجزء الجديد يحمل العديد من المفاجآت، معربة عن سعادتها بالعودة إلى العمل مع شقيقتها إيمي بعد سنوات من الغياب، وتقديم عمل كوميدي يواكب تطلعات الجمهور.

«نيللي وشريهان 2»، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وكريم يوسف، إخراج كريم السبكي، خلفاً للمخرج أحمد الجندي، الذي أخرج الجزء الأول.

وعلى صعيد المسرح، كشفت دنيا عن تعاقدها مؤخراً لتقديم عرض مسرحي جديد مع شقيقتها إيمي، ويشاركهما في بطولتها بيومي فؤاد، ومحمد ثروت، إخراج خالد جلال.