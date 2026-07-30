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الترفيه

صبا مبارك تُصوّر «جريمة في الزمالك»

صبا مبارك تُصوّر «جريمة في الزمالك»
30 يوليو 2026 16:14

سعيد ياسين (القاهرة)
تُصور الممثلة صبا مبارك حالياً مسلسل «جريمة في الزمالك»، بطولة راندا الكعدي، ومحمد علي رزق، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج محمود عبد التواب. العمل مقتبس عن أحداث واقعية من خلال مجموعة من القصص المنفصلة التي تدور في إطار درامي تشويقي، وتكشف تفاصيل وأسرار 7 قضايا شهيرة، يتم تناول كل واحدة منها في 5 حلقات، تحمل عناوين «لعبة جهنم»، «ما لم يُحكى عن بني مزار»، «شياطين المرج»، «جريمة السوبر ماركت»، و«الأبالسة».
وأوضحت صبا أن المسلسل يقدّم قصصاً بإيقاع مشوق وسريع، بما يتناسب مع طبيعة الدراما القصيرة التي تحظى باهتمام كبير من الجمهور. مشيرة إلى أن حكايات المسلسل تستند إلى قصص مستوحاة من قضايا حقيقية شغلت الرأي العام خلال السنوات الماضية، مع إعادة صياغتها في إطار درامي يحمل رؤية فنية خاصة.

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