«شروق» تنظّم 50 فعالية في برنامجها الصيفي بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت «هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير - شروق» عن برنامج صيفي مجتمعي يضم أكثر من 50 فعالية وتجربة، تُقام عبر وجهات الهيئة في مختلف أنحاء الشارقة.

وعلى مدى 7 أسابيع خلال شهري أغسطس وسبتمبر، يشمل البرنامج الصيفي تقديم فعاليات للنشاط البدني والصحة المجتمعية، وأنشطة تعليمية للأطفال، وعروضاً حيّة، وتجارب مرتبطة بالطبيعة والتراث.

يأتي البرنامج ضمن مساهمة الهيئة في مستهدفات «عام الأسرة 2026»، من خلال توفير تجارب تجمع أفراد الأسرة في أنشطة مشتركة، وتعزّز التواصل بينهم، وتشجّع على تبني أنماط حياة نشطة، تدعم تعلم الأطفال عبر الفضول والتجربة والمشاركة.

ويمنح امتداد البرنامج على مدى 7 أسابيع، وتوزعه بين عدد من مناطق الشارقة، الأسر مرونة أكبر للمشاركة، فيما يسهم انتظام الفعاليات وتنوعها في تشجيع العودة إلى الوجهات، وترسيخ حضورها بوصفها جزءاً من الحياة اليومية للمجتمع ومساحات للتواصل والتعلم والنشاط.

يستضيف كل من «شاطئ الحيرة»، و«شاطئ خورفكان»، برنامجاً مجتمعياً يضم 28 جلسة مجانية للنشاط البدني، تُقام خلال الفترة من 7 أغسطس حتى 19 سبتمبر، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، تحت إشراف مدربين متخصصين. ويستهدف البرنامج مختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية، كما يعكس اختيار «شاطئ الحيرة»، و«شاطئ خورفكان»، توجه الهيئة نحو تفعيل الواجهات البحرية بوصفها مساحات عامة تدعم الصحة المجتمعية وجودة الحياة.

وضمن المسار الرياضي للبرنامج، تطلق «شروق» 4 سباقات جري مسائية مجانية في «القصباء» و«واجهة المجاز المائية»، بهدف توسيع المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية، وجمع أفراد الأسرة من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة في تجربة جماعية مشتركة.

وتنطلق الجولة الأولى في «القصباء» يوم السبت 15 أغسطس، تليها الجولة الثانية في «واجهة المجاز المائية» يوم 22 أغسطس، ثم تعود السباقات إلى «القصباء» يوم 29 أغسطس، قبل أن تُختتم في «واجهة المجاز المائية» يوم 5 سبتمبر.

تستضيف «القصباء» خلال الفترة من 10 إلى 27 أغسطس، «مخيّم الاستكشاف الصيفي»، المخصّص للأطفال واليافعين من 7 إلى 15 عاماً. ويتدرج المخيّم عبر 3 مسارات تبدأ بالاكتشاف والمغامرة، ثم تنتقل إلى العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتُختتم بالقيادة والمهارات الإعلامية وريادة الأعمال. كما يستضيف مسرح القصباء عرض «غولديلوكس والدببة الثلاثة»، المخصّص للأطفال والعائلات، خلال الفترة من 27 إلى 30 أغسطس.

وفي «واجهة المجاز المائية»، تقدم «حديقة الألعاب المائية»، و«بيت المرح للأطفال»، برنامجاً يضم 14 أمسية عائلية على مدى 7 أسابيع، وتُقام الأنشطة مساء كل جمعة وسبت، خلال الفترة من 7 أغسطس حتى 19 سبتمبر، وتشمل عروضاً حيّة ومتنقلة، وأنشطة تفاعلية، تمنح الأسر مساحة منتظمة للالتقاء وقضاء الوقت المشترك.

ويمتد البرنامج إلى الوجهات الطبيعية والأثرية التابعة للهيئة، من خلال تجارب تعليمية تفاعلية في «جزيرة النور»، و«منتزه مليحة الوطني»، ترتكز على الفضول والملاحظة والتجربة بوصفها مداخل تساعد الأطفال على بناء ارتباط أعمق بالطبيعة والتراث المحيط بهم.

وتستضيف «جزيرة النور» برنامجاً صيفياً للأطفال يومي السبت والأحد، حتى نهاية سبتمبر. ويتضمن البرنامج 3 محطات تفاعلية، تعرّف الأطفال إلى موضوعات مرتبطة بالطبيعة، والفنون، والزراعة، والاستدامة، من خلال أنشطة تطبيقية.

وفي «منتزه مليحة الوطني»، تتعرف العائلات إلى التراث الطبيعي والأثري للشارقة، من خلال تجارب تتيح استكشاف الأحافير، ومراقبة النجوم، وزيارة المتحف، والتعرف إلى أحد أبرز المواقع الطبيعية والأثرية في دولة الإمارات.

ويكتمل البرنامج عبر وجهات «شروق» التي تجعل من التنوع الجغرافي لإمارة الشارقة، جزءاً من التجربة الصيفية للعائلة، من الواجهات الساحلية إلى محميات أشجار القرم والكثبان الرملية والمناطق الجبلية والأحياء التراثية.

في قطاع الضيافة، وضمن محفظة «مجموعة الشارقة للضيافة»، يتيح كلٌّ من «نُزل الرفراف»، و«نُزل الرياحين»، و«واحة البداير»، و«نجد المقصار»، للعائلات إقامات وسط محميات أشجار القرم والكثبان الرملية والمناطق الجبلية والمواقع التراثية، التي تستمد طابعها من هوية المكان وخصوصيته.

وفي منطقة «قلب الشارقة»، يقدّم «فندق ذا تشيدي البيت، الشارقة»، إلى جانب «جناح السراي، بيت خالد بن إبراهيم» تجربة ضيافة قائمة على إعادة توظيف البيوت التراثية والحفاظ على النسيج العمراني للمنطقة، بما يربط الإقامة المعاصرة بذاكرة المكان وهويته.

ويمتد الحضور الصيفي لـ«شروق» عبر محفظة أوسع من الوجهات، تضم «حدائق المنتزه»، و«قلب الشارقة»، و«بيت الحكمة»، و«واجهة كلباء المائية»، و«حدائق الرحمانية»، و«جزيرة العلم»، بما يعكس تنوع أدوارها الثقافية والمجتمعية والترفيهية واستمرارها في خدمة السكان والزوّار على مدار العام. كما يعكس البرنامج دور «شرو» «في تطوير وإدارة وجهات متكاملة تعمل على مدار العام وتسهم في جودة الحياة، مستفيدة من التنوع الجغرافي والثقافي الذي تتميز به الشارقة، من شواطئها وواجهاتها الحضرية إلى محمياتها الطبيعية ومواقعها الأثرية ووجهاتها التراثية.