15 شارعاً.. الأجمل في العالم

ترجمة: عزة يوسف



بين روعة التصميم وعبق التاريخ، يتمتع كل بلد حول العالم بمعالم وشوارع شهيرة تعكس هويتها الثقافية، وتُعَد جزءاً أساسياً من مشهدها السياحي. وعلى الرغم من اختلاف معايير الجمال بين البلدان والشعوب، وحسب موقع Stars Insider الأميركي، اختير 15 شارعاً على أنها الأجمل في العالم، وفقاً لبعض العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد أجمل شوارع العالم، بينها الطابع المعماري، الأهمية الثقافية، الجاذبية البصرية، المناظر الطبيعية، والسمات الفريدة.



«لومبارد»

يُعرف شارع لومبارد، في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية، بأنه أكثر شارع متعرِّج في العالم، ويتميّز بـ 8 منعطفات ضيّقة، ويستقطب الزوّار لجمال تصميمه.



«ممشى الفيلسوف»

هو عبارة عن طريق خلاب يمتد على طول قناة مائية لمسافة 1.6 كيلومتر في مدينة كيوتو اليابانية، وسُمِّي باسم الفيلسوف نيشيدا كيتارو، والذي اعتاد التأمّل فيه يومياً، ويزدهر جماله في موسم تفتُّح أزهار الكرز.



«أرلينغتون رو»

يُعتبر شارع أرلينغتون رو، أبرز معالم قرية بيبوري في إنجلترا، وتعود مبانيه إلى عام 1380، وكانت في البداية مخازن للصوف، ثم أصبحت مساكن للنسّاجين. واليوم، يمكن للزوّار الإقامة في أحد الأكواخ داخل هذا الموقع الريفي الجميل.



«زقاق العسري»

في قلب مدينة شفشاون الزرقاء في المغرب، يُعتبر شارع زقاق العسري، أحد أجمل معالم المدينة، وهو مثال حي على الجمال البسيط الذي تأسر به الألوان الزاهية العين.



«الهلال الملكي»

شارع الهلال الملكي، في مدينة باث الإنجليزية عبارة عن صف يتكون من 30 منزلاً جورجياً متناظراً، ويعود تاريخ بنائه إلى منتصف القرن الثامن عشر، ويُعَد تحفة معمارية من تصميم جون وود، الابن.



«المعز»

شارع المعز، من أقدم شوارع القاهرة، ويضم عدداً هائلاً من الكنوز المعمارية الإسلامية التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها «الأغزر في العالم الإسلامي».



«دو بيتي»

يقع شارع دو بيتي، في حي شامبلان، بمدينة كيبك الكندية، ويُعتبر أقدم حي تجاري في أميركا الشمالية، وشارع مخَّصص للمشاة، ويتميز بسحره التاريخي.



«كامينيتو»

يقع شارع كامينيتو، في حي لا بوكا، بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وتعني كلمة كامينيتو بالإسبانية، الطريق الصغير، وهو وجهة تشبه المتحف المفتوح النابض بالألوان والحياة، ويعجّ بالفنانين والرسامين، ويعكس الطابع الثقافي للمنطقة.



«نيهافن»

في شارع نيهافن، الرصيف الشهير بمدنية كوبنهاغن الدنماركية، لا شيء يفوق روعة المنازل الملوَّنة على الواجهة البحرية التي تعود للقرن السابع عشر.



«جينلي»

يعود تاريخ شارع جينلي، إلى نحو 1800 عام، ويُعَد من أقدم شوارع التسوّق في مقاطعة سيتشوان الصينية. وتزيِّنه الفوانيس الجميلة والمنازل ذات الطراز المعماري من عهد أسرة تشينغ.



«زقاق هوزيير»

شارع زقاق هوزيير، من أشهر الأماكن الفنية في مدينة ملبورن الأسترالية، ويشتهر بجدرانه المغطاة برسومات الجرافيتي الملوَّنة والمتجدِّدة باستمرار، ما يجعله وجهة مميزة لعشاق الفن الحضري والثقافة الشبابية.



«لويس دي كامويش»

تحوّل شارع لويس دي كامويش، في أغيدا، بالبرتغال إلى لوحة فنية بفضل مشروع «سماء المظلات»، حيث تعلَّق المظلات الملوَّنة فوق الشارع خلال فصل الصيف، ما يتيح مشهداً فنياً رائعاً وألواناً ساحرة.



«الهانزا»

تُعَد المنازل الخشبية الملوَّنة في رصيف شارع الهانزا التاريخي في مدينة بيرغن النرويجية، مكاناً رائعاً وموقعاً تاريخياً ومقصداً سياحياً بامتياز.



«جبل القديس»

يمر شارع جبل القديس ميخائيل، في مدينة ألبيروبيلو الإيطالية بين منازل الترولي ذات الشكل الفطري واللون الأبيض، وهو من أكثر الشوارع تميّزاً في البلدة.



«أفنيو دي كاميوا»

يُعَد شارع أفنيو دي كاميوا، في مدينة باريس الموقع المثالي لالتقاط صورة لبرج إيفل، في خلفية تحف معمارية من طراز «هوسمان»، وهو بديل عن ساحة شامب دو مارس المزدحمة.