"أجيال المعرفة الوطني الصيفي" يختتم فعالياته في العين

اختتمت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، فعاليات "برنامج أجيال المعرفة الوطني الصيفي 2026"، الذي أُقيم تحت شعار " لننسج بكم أثراً"، بمشاركة 100 طفل وناشئ، وذلك بتوجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.

وتنفذ الجمعية البرنامج في إطار جهودها لترسيخ الهوية الوطنية، وتنمية مهارات الأجيال الصاعدة، واستثمار الإجازة الصيفية في برامج تعليمية وتربوية نوعية، كما يأتي ضمن مبادراتها الوطنية السنوية التي تنفذها، انسجاما مع رؤيتها في الاستثمار في الإنسان، وإعداد جيلٍ واعٍ يمتلك المعرفة والمهارة، ويعتز بهويته الوطنية، ويسهم بفاعلية في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

واستُهلت فعاليات البرنامج باستقبال المشاركين، تلاه عزف السلام الوطني للدولة بحضور وفد من هيئة أبو ظبي للتراث، وشهد البرنامج مشاركة فاعلة من فريق "تطوعك انتماء" وفريق " كلنا شرطة"، اللذين أسهما في تنظيم الفعاليات.

وتضمن البرنامج باقة متنوعة من الورش التعليمية والتطبيقية والأنشطة التفاعلية، ضمن محاور إرث زايد الثقافي، وإرث زايد التراثي، وإرث زايد البيئي، بهدف تنمية المهارات الحياتية، وتعزيز الثقافة الوطنية والوعي البيئي، وغرس قيم المسؤولية والمبادرة والعمل الجماعي لدى المشاركين.



ونُفذت الفعاليات بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمجتمعية، شملت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، ووزارة الأسرة، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وإدارة مكافحة المخدرات - العين، وهيئة أبوظبي للتراث، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة الفجيرة للبيئة، ومجموعة تدوير، وإدارة المكتبات التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي. واشتمل البرنامج على رحلات تعليمية وترفيهية هدفت إلى ترسيخ مفهوم التعلم بالممارسة، من بينها زيارة مدينة الألعاب، والسينما، وفعاليات صيف العين الرياضي 2026، واختُتمت بزيارة تثقيفية إلى مهرجان العين للرطب، تعرّف خلالها المشاركون إلى الموروث الزراعي والتراثي المرتبط بشجرة النخيل، وأهمية المحافظة على هذا الإرث الوطني بوصفه جزءا أصيلا من الهوية الإماراتية.

وأكدت الجمعية أن "برنامج أجيال المعرفة الوطني الصيفي 2026" يُعد إحدى أبرز مبادراتها المجتمعية الهادفة إلى إعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارة، وتتمسك بقيمها الوطنية، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التعليم، والتثقيف، والترفيه الهادف، بما يواكب توجهات دولة الإمارات في بناء الإنسان، وتنمية قدراته، وتعزيز روح الابتكار والإبداع لديه.

واختُتمت فعاليات البرنامج بتكريم المشاركين وتوزيع الشهادات والهدايا التذكارية، إلى جانب تكريم المتطوعين، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم الفاعلة في إنجاح البرنامج وتعزيز أهدافه، بما يعكس أهمية الشراكة المجتمعية ودور المتطوعين في دعم المبادرات الهادفة إلى تمكين الأجيال وصناعة أثر مستدام.