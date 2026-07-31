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«الأرشيف والمكتبة الوطنية» ينظّم محاضرة «الوقاية من السمنة»

«الأرشيف والمكتبة الوطنية» ينظّم محاضرة «الوقاية من السمنة»
31 يوليو 2026 14:57

أبوظبي (الاتحاد)
نظّم «الأرشيف والمكتبة الوطنية»، بالتعاون مع «شركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة»، محاضرة افتراضية بعنوان «دور التغذية في الوقاية من السمنة وإدارتها»، وذلك ضمن برامجه الرامية إلى نشر الوعي الصحي وتعزيز المعرفة بأهمية التغذية السليمة في الوقاية من الأمراض المزمنة، وترسيخ الممارسات الصحية التي تسهم في تحسين جودة الحياة.
قدمت المحاضرة شمسة الدرعي، اختصاصية التغذية العلاجية في مستشفى الوقن، تناولت فيها عدداً من المحاور، شملت انتشار السمنة عالمياً ومحلياً، مفهوم السمنة وآلية تصنيفها وفق مؤشر كتلة الجسم، والعوامل التي تسهم في زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، إلى جانب تأثير العادات الغذائية في صحة الإنسان وسبل تصحيحها، وأسس إدارة الوزن من خلال اتباع الصحن الصحي وممارسة النشاط البدني بانتظام. وأكدت المحاضرة أن السمنة تمثّل أحد أبرز التحديات الصحية في العصر الحديث، موضحة أنها تنتج عن اختلال توازن الطاقة عندما يفوق مدخول السعرات الحرارية مقدار ما يستهلكه الجسم منها، الأمر الذي يؤدي إلى تراكم الدهون وزيادة احتمالات الإصابة بالأمراض المزمنة. واستعرضت المحاضرة مفهوم «الصحن الصحي» بوصفه دليلاً عملياً لتخطيط الوجبات اليومية، من خلال تحقيق التوازن بين الخضروات والفواكه، الحبوب الكاملة، البروتينات، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، مع مراعاة الاعتدال في الكميات. مؤكدة أن المحافظة على الوزن الصحي ترتبط بتوازن السعرات الحرارية، إلى جانب ممارسة النشاط البدني وفق التوصيات الصحية. كما سلطت الضوء على عدد من العادات اليومية التي تؤثر في الوزن والصحة، مثل تخطي الوجبات، عدم انتظام النوم، الأكل العاطفي، الإسراع في تناول الطعام، وقلة النشاط البدني، مبينة أهمية استبدالها بعادات صحية مستدامة تسهم في الوقاية من السمنة وتعزيز الصحة العامة. وشهدت المحاضرة تفاعلاً من المشاركين، إذ تضمنت أسئلة تثقيفية، بما عزّز الوعي بأهمية التغذية السليمة ودورها في الوقاية من السمنة.

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