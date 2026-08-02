«جيل Z».. حنين لافت إلى «كاميرات الماضي»

ترجمة: أحمد عاطف

في وقت أصبحت فيه كاميرات الهواتف الذكية أكثر تطوّراً من أي وقت مضى، يفاجئ «جيل Z» الأسواق باتجاه معاكس تماماً، إذ يتزايد الإقبال على شراء الكاميرات الرقمية الصغيرة التي صدرت قبل أكثر من 15 عاماً، لاسيما الموديلات التي اشتهرت بين عامي 2007 و2010. ووفقاً لمجلة Wired، فإن هذه الأجهزة القديمة لم تَعُد مجرّد أدوات تصوير، بل أصبحت جزءاً من ثقافة جديدة تبحث عن البساطة والحنين والابتعاد عن الكمال الذي تفرضه الهواتف الذكية ومنصّات التواصل الاجتماعي.



طابع عفوي

على مدار سنوات، تنافست شركات الهواتف على إنتاج صور أكثر دقة ووضوحاً باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتقنيات المعالجة الرقمية، لكن المفارقة أن الكثير من الشباب يرَون أن هذه الصور أصبحت «مثالية أكثر من اللازم»، وفقدت إحساسها الطبيعي. وعاد الاهتمام بالكاميرات الرقمية القديمة التي تنتج صوراً أقل حدة، وألواناً أكثر دفئاً، مع ضوضاء رقمية ووميض فلاش يمنحان الصورة طابعاً عفوياً يذكِّر ببدايات الألفية. وبالنسبة إلى كثير من مستخدميها، فإن هذه العيوب لم تَعُد عيوباً، بل أصبحت جزءاً من جمال الصورة.



حنين إلى الألفية

يرى مراقبون أن الظاهرة ترتبط أيضاً بعودة ثقافة الألفية الجديدة Y2K، التي أعادت إلى الواجهة الملابس، الأكسسوارات، الموسيقى، والأجهزة الإلكترونية الخاصة بتلك الفترة. كما ارتفعت أسعار بعض الموديلات بصورة لافتة نتيجة زيادة الطلب عليها، خصوصاً بعد ظهورها في صور ومقاطع فيديو لمؤثرين ومشاهير على منصّات التواصل لاجتماعي.



فرصة للاستمتاع

إحدى أبرز الأفكار التي تقف وراء هذا الاتّجاه، هي الرغبة في استعادة متعة التصوير بعيداً عن الضغوط الاجتماعية، فالصورة الملتقَطة بالكاميرا الرقمية لا تنتقل مباشرةً إلى تطبيقات التواصل، بل تحتاج إلى نقلها للحاسوب أو الهاتف أولاً، ما يجعل عملية التصوير أبطأ وأكثر وعياً. وحسب متخصِّصين، فإن هذه الخطوات الإضافية تمنح المستخدِم فرصة للاستمتاع باللحظة نفسها، بدلاً من الانشغال بنشرها فوراً أو انتظار عدد الإعجابات والتعليقات.



هوية بصرية

ساهم عدد كبير من المؤثّرين والفنانين في إعادة إحياء هذه الكاميرات، بعدما بدأوا نشر صورهم الملتقطة بها، مفضِّلين مظهرها القديم على الصور فائقة الدقة. وسرعان ما تحوَّلت الكاميرات الرقمية إلى أكسسوار يظهر في الحفلات والرحلات والمهرجانات الموسيقية، وأصبحت جزءاً من هوية بصرية مرتبطة بجيل يبحث عن أسلوب مختلف في توثيق حياته اليومية.



تحوُّل واسع

يرى متخصِّصون أن انتشار الكاميرات الرقمية القديمة يعكس تحوُّلاً أوسع في سلوك الشباب تجاه التكنولوجيا، وبدلاً من السعي الدائم إلى أحدث الأجهزة وأكثرها تطوراً، يتّجه كثيرون إلى أدوات تمنحهم تجربة أكثر هدوءاً وإنسانية. ولم يَعُد الأمر يتعلَّق بالعودة إلى الماضي بقدر ما يرتبط بإعادة اكتشاف معنى الصورة نفسها، صورة لا تُلتقط من أجل الخوارزميات، بل للاحتفاظ بلحظة حقيقية تحمل شيئاً من العفوية والذاكرة، حتى لو كانت أقل دقة بكثير من أي هاتف ذكي في عام 2026.