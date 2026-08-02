«مهرجان الشيخ زايد الصيفي» ينظّم مخيّمات تفاعلية تعزّز الهوية الوطنية

أبوظبي (وام)

يشهد جناح «هيئة أبوظبي للتراث» في «مهرجان الشيخ زايد الصيفي» الذي يُقام في منطقة الوثبة، إقبالاً لافتاً من الزوّار، من خلال استضافته أحد مخيّمات «مقيّظنا» الصيفية، التي تضم 5 مخيّمات متخصّصة مُوزَّعة على مختلف مناطق أبوظبي.



ترسيخ المعرفة

يقدّم المخيّم تجربة تعليمية وترفيهية متكاملة تجمع بين التعرف إلى الموروث الإماراتي والمشاركة في أنشطة تفاعلية مبتكرة، بما يسهم في ترسيخ المعرفة بالتراث الوطني لدى مختلف الفئات العمرية.



رحلة تفاعلية

تستمر فعاليات المخيّم حتى 23 أغسطس 2026، حيث يستقبل زوّاره يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى 5 مساءً، في رحلة تفاعلية تسلط الضوء على الهوية الإماراتية وقيمها الأصيلة، من خلال برامج وأنشطة تمزج بين أصالة التراث ووسائل العرض الحديثة، بما يعزّز ارتباط الأجيال الجديدة بعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي.



5 أركان

يضم مخيّم «مقيّظنا» 5 أركان رئيسة، يقدم كل منها 14 جلسة يومياً، بإجمالي 70 جلسة تفاعلية، تتناول جوانب متنوعة من التراث والثقافة الإماراتية. ويتيح ركن «المجلس» للزوّار التعرف على قيم الضيافة الإماراتية، وآداب المجالس، فيما يقدّم ركن «الحرف» تجربة عملية للتعرف إلى الحرف اليدوية التقليدية، واكتساب مهاراتها المتوارثة عبر الأجيال.



«فوايل»

يأخذ ركن «فوايل» المشاركين في رحلة للتعرف إلى المأكولات الشعبية الإماراتية وطرق إعدادها. ويقدّم ركن «تحدي الهدد»، تجربة رقمية تفاعلية، مستوحاة من عناصر التراث الإماراتي، تجمع بين التعلم والترفيه وتشجع على الاستكشاف والمنافسة.



«ركن الميدان»

يختتم الزوّار جولتهم في مخيّم «مقيّظنا» في جناح «هيئة أبوظبي للتراث» ضمن فعاليات «مهرجان الشيخ زايد الصيفي»، بـ «ركن الميدان» الذي يحتضن عروض الفنون الشعبية والألعاب التراثية والمسابقات التفاعلية، في أجواء تعكس ثراء الموروث الثقافي الإماراتي، وتؤكد دور مخيم «مقيّظنا» في تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ قيم التراث لدى النشء بأساليب عصرية جاذبة.