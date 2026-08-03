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الترفيه

شيرين رضا.. بطولة مطلقة في «فيتو»

شيرين رضا.. بطولة مطلقة في «فيتو»
3 أغسطس 2026 13:39

محمد قناوي (القاهرة)
تعاقدت الممثلة شيرين رضا على بطولة الفيلم الجديد «فيتو»، وتشاركها بطولته نسرين أمين، وإخراج معتز حسام، ومن المقرر أن يبدأ التصوير خلال الفترة المقبلة. وأوضحت شيرين أن موافقتها على بطولة الفيلم جاءت في إطار حرصها على اختيار أعمال تقترب من القضايا الإنسانية والاجتماعية غير التقليدية، وطرح موضوعات مهمة بأسلوب فني يحترم عقل المشاهد. وأشارت إلى أن الصدفة لعبت دوراً مهماً في مسيرتها الفنية، لا سيما خلال مرحلة انتقالها بين الدراما والسينما، موضحة أنها رفضت العديد من الأعمال السينمائية التي لم تجد فيها قيمةً فنيةً، إلى أن جاءت فرص مميزة أعادت تقديمها بصورة مختلفة أمام الجمهور.

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