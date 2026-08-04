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الترفيه

زهرة عرفات تواجه صراعات «عيال الأصول»

زهرة عرفات
5 أغسطس 2026 01:06

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تشارك زهرة عرفات في بطولة مسلسل «عيال الأصول»، مع خالد أمين، وروان مهدي، سيناريو وحوار عمار بوشاهين، وإبراهيم نيروز، إخراج مناف عبدال. تجسّد زهرة في العمل، الذي يتألف من 10 حلقات، شخصية زوجة وأم، تحرص على رعاية أسرتها والحفاظ على استقرارها، قبل أن تواجه موقفاً مفاجئاً يغيّر مسار حياتها، ويدفعها إلى خوض سلسلة من التحوّلات والصراعات.
وأوضحت زهرة أن المسلسل يقدّم حكايات متقاطعة لشخصيات تحاول تجاوز ضغوط الحياة اليومية، قبل أن تكشف الأحداث عن علاقات معقّدة وصراعات خفية، تتداخل فيها حسابات الماضي مع اختيارات الحاضر.
وتواصل زهرة عرفات مشاركتها في عروض مسرحية «شوقر دادي»، بطولة أحمد العونان، وفوز الشطي، من تأليف وإخراج عبدالله البدر. وتدور أحداثها في قالب كوميدي حول عدد من القضايا التي تجمع بين الطموحات الشخصية والمظاهر الزائفة.

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