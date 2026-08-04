وزير العدل يطّلع على مبادرات «مهرجان الشيخ زايد الصيفي»

أبوظبي (وام)



اطلع معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، على منظومة البرامج التعليمية والتقنية والتراثية والرياضية التي تقدّمها الجهات الوطنية المشاركة ضمن فعاليات «مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026»، الذي يُقام في منطقة الوثبة بأبوظبي، وتستهدف إعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل، ضمن بيئة تعليمية متكاملة.



مبادرات

تفقّد معاليه عدداً من الورش والبرامج التفاعلية في مجالات الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، الأمن السيبراني، الإعلام الإبداعي، الرياضة، الصحة العامة، السلامة المجتمعية، والتراث الإماراتي. واطلع على المبادرات التي تنفذها الجهات الوطنية المشاركة في مجالات البرمجة، صناعة المحتوى، تصميم المواقع الإلكترونية، الهندسة، والطائرات المسيّرة، إلى جانب البرامج الرياضية والصحية وورش التراث الإماراتي.



ذكاء اصطناعي

زار معاليه ورشة «عالم الذكاء الاصطناعي والابتكار»، التي تقدّمها «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»، واطلع على برامجها التطبيقية في استخدامات الذكاء الاصطناعي، وصناعة الألعاب، وريادة الأعمال. وتعرّف على برامج كليات التقنية العليا في مجالات الأمن السيبراني، والهندسة، وتصميم المواقع الإلكترونية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير الطائرات المسيّرة.



أنشطة متنوعة

شملت جولة معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، اطلاعه على أنشطة متنوعة يقدّمها مجلس الأمن السيبراني، و«المخيم الأمني» الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والأنشطة الرياضية التي يشرف عليها «مجلس أبوظبي الرياضي»، إلى جانب أجنحة «هيئة أبوظبي للتراث»، و«مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية»، ومرافق منطقة الألعاب الترفيهية «الوثبة وندر لاند».