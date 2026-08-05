مدن لا تنام.. سياحة في منتصف الليل

أحمد عاطف (القاهرة)

ترجمة: (أحمد عاطف)

لم تَعُد الرحلات السياحية تقتصر على استكشاف المدن في وضح النهار، بل باتت الساعات التي تلي غروب الشمس جزءاً أساسياً من تجربة السفر لدى ملايين السياح حول العالم. ووفقاً لما نشرته مجلة Condé Nast Traveler، فإن صناعة السياحة عالمياً تتجه إلى ما يُعرف بـ«السياحة الليلية»، حيث تتحوّل المدن بعد منتصف الليل إلى وجهات مختلفة تماماً، تكشف عن معالمها من زاوية جديدة، بعيداً عن الزحام وحرارة النهار، مع أنشطة تمتد من الجولات الثقافية إلى الأسواق الليلية والعروض الفنية.

وتحوّل الليل إلى عنصر رئيس في خطط السفر الحديثة، خصوصاً بين الشباب، الذين يبحثون عن تجارب أكثر هدوءاً وتميزاً، تمنحهم فرصة لاكتشاف المدينة بإيقاع مختلف بعيداً عن المسارات التقليدية.

ويرى خبراء السياحة أن الاهتمام المتزايد بالسياحة الليلية يعكس تغيراً في طريقة التفكير في السفر، فلم يَعُد الهدف مجرد زيارة أكبر عدد من المعالم، بل عيش تجربة مختلفة تمنح المسافر إحساساً أعمق بالمكان. ويجد كثير من الشباب أن المدينة تكشف عن شخصيتها الحقيقية بعد منتصف الليل، عندما تهدأ الحركة وتظهر تفاصيلها المعمارية والثقافية بصورة أكثر وضوحاً. تشير مجلة Condé Nast Traveler إلى أن السفر ليلاً يمنح الزائر تجربة مختلفة تماماً، فالمعالم التاريخية تبدو أكثر جمالاً تحت الإضاءة الليلية، كما تنخفض درجات الحرارة في كثير من الوجهات خلال الصيف، ما يجعل التجول أكثر راحة، كذلك تقل أعداد الزوار في العديد من الأماكن الشهيرة، وهو ما يمنح السائح فرصة للاستمتاع بالمشهد والتقاط الصور من دون ازدحام.

كما أصبحت مدن كثيرة تنظم برامج خاصة تمتد إلى ساعات متأخرة، تشمل فتح المتاحف ليلاً، والعروض الموسيقية في الساحات العامة، والجولات الثقافية، والرحلات النهرية، والأسواق الليلية التي تعرض المأكولات المحلية والحرف التقليدية.

أصبحت بعض المدن تُعرف بحياتها الليلية التي تتجاوز مفهوم الترفيه، ففي طوكيو تتحول الأحياء التجارية بعد الغروب إلى لوحات من الأضواء الرقمية والمطاعم الصغيرة والأسواق المفتوحة، بينما تمنح باريس زوّارها فرصة مشاهدة معالمها التاريخية بإضاءة مختلفة تضفي عليها طابعاً رومانسياً. أما في سنغافورة، فتجذب الحدائق المضيئة والعروض الضوئية آلاف الزوّار كل ليلة، في حين تقدم مدن، مثل سيول وبانكوك ومدريد وبرشلونة، أنشطة ثقافية وموسيقية تمتد حتى ساعات الفجر، لتصبح المدينة نفسها جزءاً من التجربة السياحية.

تشمل السياحة الليلية فعاليات ثقافية متنوعة، فالكثير من المتاحف حول العالم باتت تنظم أمسيات خاصة تتيح للزوّار التجول بين المعروضات في أجواء هادئة. كما تقام عروض للأوبرا والموسيقى في الهواء الطلق، إضافة إلى مهرجانات سينمائية، وأسواق للحِرف اليدوية تستمر حتى منتصف الليل، وتمنح هذه الأنشطة الزائر فرصة للتفاعل مع السكان المحليين، واكتشاف تفاصيل الحياة اليومية التي قد لا تظهر خلال ساعات النهار.