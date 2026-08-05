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الترفيه

«متحف اللوفر أبوظبي».. صيفٌ حافلٌ بالخيال والاستكشاف

رحلة تفاعلية غامرة إلى عالم الألعاب اللوحية (من المصدر)
5 أغسطس 2026 14:54

أبوظبي (الاتحاد)
يدعو «متحف اللوفر أبوظبي» المستكشفين الصغار إلى الانضمام إلى مخيّمه الصيفي، المستوحى من أحدث معارضه «مغامرة الألعاب اللوحية»، الذي يُقام في متحف الأطفال، على مدى أسبوعين، كل أسبوع 4 أيام، من 11 إلى 14 أغسطس، ومن 18 إلى 21 أغسطس.
وقد صُمِّم هذا البرنامج للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و14 عاماً، ليجمع بين الإبداع والتعلّم والعمل الجماعي من خلال رحلة تفاعلية غامرة إلى عالم الألعاب اللوحية.
ورش عمل تفاعلية
يكتشف المشاركون من خلال ورش عمل تفاعلية، وأنشطة تطبيقية، وتحديات جماعية، كيف أسهمت الألعاب اللوحية في جمع الناس عبر مختلف الثقافات والأجيال. وخلال هذه الرحلة، يكتشفون تاريخ اللعب، كما يحظون بفرصة تصميم ألعابهم اللوحية الخاصة. وفي الوقت الذي يستمتع الأطفال بالمخيم الصيفي، يمكن للوالدين استكشاف المتحف بوتيرة تناسبهم.
ويتيح المخيّم للأطفال خوض تجارب استثنائية، وفعاليات متنوعة منها «الألعاب اللوحية عبر العصور»، التي يتعرف المشارك من خلالها على ألعاب من ثقافات وحقب زمنية مختلفة، و«لماذا نلعب؟» التي توفّر للمشاركين تجربة اللعب الإبداعي والتواصل الإنساني، و«أي نوع من اللاعبين أنت؟»، التي تعزّز مهارات التخطيط الاستراتيجي، والعمل الجماعي.

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