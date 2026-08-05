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التغير المناخي يعيد رسم خريطة انتشار الفراشات عالمياً

التغير المناخي يعيد رسم خريطة انتشار الفراشات عالمياً
5 أغسطس 2026 15:44

أظهرت دراسة نُشرت الأربعاء أن التغير المناخي يعيد التوزيع الجغرافي العالمي للفراشات، ففي حين تتوسّع مناطق انتشار غالبية الأنواع، تشهد أنواع أخرى تقلصا في نطاق توزعها ما يهدد بقاءها مستقبلاً.
وتُعد هذه الدراسة التي جمع فيها الباحثون بيانات عن 1758 نوعا من الفراشات في 105 بلدان وأقاليم، من أكثر الدراسات شمولا حتى الآن بشأن تغير مناطق انتشار الفراشات.

وبيّنت الدراسة المنشورة في مجلة "إكولوجي أند ايفولوشن" أنّ 79% من التغيرات الموثقة في نطاق الانتشار مرتبطة بالاحترار المناخي والظواهر الجوية المتطرفة.

ومن العوامل الأخرى التي تدفع إلى إعادة توزيع الفراشات تغيرات استخدام الأراضي، والزراعة المكثفة، والتوسع العمراني، وتجزئة الموائل الطبيعية، وإدخال الأنواع الغازية.
ويدفع ارتفاع الحرارة بعض الأنواع إلى مناطق أبعد شمالا أو إلى ارتفاعات أعلى بحثا عن ظروف مواتية لاستمرارها، مع العلم أنّ التحرك باتجاه مناطق أعلى ارتفاعا لا يشكل سوى 22% من إجمالي التغيرات المسجلة.

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وذكرت الدراسة أنّ 80% من الأنواع التي شملها البحث وسعت نطاق انتشارها، بينما تقلص انتشار 27% منها. وأظهرت بعض الأنواع تحولات متعددة تبعا للمواقع أو المناطق التي تعيش فيها، في مؤشر إلى مدى تعقيد تفاعلها مع التغير المناخي.
 

المصدر: وكالات
التغير
التغير المناخي
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