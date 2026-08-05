إياد نصار.. «قاصد طريق» في رمضان

محمد قناوي (القاهرة)

يستعد الممثل إياد نصار لخوض السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «قاصد طريق»، الذي يجمعه بالكاتب عبد الرحيم كمال للمرة الأولى، وهو من إخراج أكمل شهير. وأشار نصار إلى أن العمل يتألف من 15 حلقة، ويقدّم دراما إنسانية مختلفة تحمل الطابع الفكري والإنساني الذي اشتهر به الكاتب عبد الرحيم كمال، موضحاً أن «قاصد طريق» رحلة إنسانية عميقة تبحث في أسئلة الهوية والذات، وتناقش العديد من القضايا التي يعيشها الإنسان في رحلته مع الحياة.

وقال: أكثر ما جذبني إلى المشروع هو حالة الصدق التي تميّز الكتابة، والشخصيات التي تحمل أبعاداً إنسانية تجعل المشاهد قريباً منها منذ اللحظة الأولى. وأضاف: يعتمد العمل على دراما عميقة، وأثق أن التعاون مع الكاتب عبدالرحيم كمال، والمخرج أكمل شهير سيقدم تجربة مختلفة تليق بجمهور الدراما في رمضان المقبل.



وأعرب نصار عن سعادته بالمشاركة في بطولة المسلسل الإذاعي «ظل الساعي»، الذي يُنتج ضمن مشروع توعوي يهدف إلى مناقشة عدد من القضايا الاجتماعية والإنسانية، موضحاً أن العمل يحمل رسالة مهمة، ويعتمد على الدراما كوسيلة للتوعية، ويناقش قضايا تمس الأسرة العربية في إطار درامي مؤثر.

وعلى صعيد السينما، ينتظر نصار عرض فيلمه الجديد «من أيام الجيزة»، مع عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، وآية سماحة، تأليف أمجد الشرقاوي، شادي محسن، وهيثم سعيد، إخراج مرقس عادل. وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تجمع الصدفة مجموعة من الشخصيات المختلفة، لتنشأ بينها العديد من المواقف والمفارقات الطريفة.

وقال: أجسّد في العمل شخصية «فريد وحيد نادر»، منظم حفلات ناجح، يقع في أخطاء كثيرة بسبب أنانيته، ورغبته في الظهور بمستوى اجتماعي يفوق إمكاناته، وهو ما يدخله في أزمات متلاحقة ومواقف كوميدية غير متوقعة.

