تارا عماد.. صانعة محتوى على الـ «سوشيال ميديا»

سعيد ياسين (القاهرة)

انتهت الممثلة تارا عماد من تصوير دورها في مسلسل «شاهد قبل الحذف»، يشاركها بطولته علي الطيب، سما إبراهيم، محمد رضوان، محمود عزب، سلوى عثمان، سماح السعيد، وسمر علام، تأليف أمين جمال وشريف يسري، إخراج محمد أسامة، ومن المقرّر عرضه في سبتمبر المقبل. وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، وتُجسِّد فيه تارا شخصية صانعة محتوى ومؤثّرة على إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

وعلى صعيد السينما، تنتظر تارا عرض فيلمي «طه الغريب»، مع حسن الرداد، خالد الصاوي، سينتيا خليفة، ونهى عابدين، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب محمد صادق، تحمل الاسم نفسه، وإخراج عثمان أبو لبن. و«وتر واحد»، الذي تجسّد فيه البطولة النسائية أمام الفنان ويجز، في أولى تجاربه التمثيلية، من تأليف وإخراج علي العربي.

وأعربت تارا عن سعادتها بالمشاركة في بطولة فيلم «الجواهرجي»، مع محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد السعدني، وباسم سمرة، تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول العلاقات الزوجية والتحديات اليومية التي تواجهها وسط ضغوط الحياة المعاصرة.

