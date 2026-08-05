قائد القوات البرية يطّلع على برامج «مهرجان الشيخ زايد الصيفي»

أبوظبي (وام)



زار اللواء الركن يوسف معيوف الحلامي، قائد القوات البرية، «مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026»، المُقام في منطقة الوثبة بأبوظبي، واطلع على البرامج التعليمية، والتقنية، والتوعوية، والرياضية، والترفيهية التي يقدِّمها المهرجان للطلبة من مختلف الفئات العمرية.



أجنحة وورش

شملت الجولة زيارة المخيم الأمني، وورش كليات التقنية العليا، وبرامج مجلس الأمن السيبراني، وجناح الذكاء الاصطناعي والابتكار، إضافة إلى عدد من الأجنحة والورش التي تقدِّمها جهات وطنية في مجالات التعليم، التدريب، الهوية الوطنية، التراث، الدفاع المدني، والعمل التطوعي. كما اطّلع قائد القوات البرية على المدينة الرياضية، ومرافق الترفيه، واستمع إلى شرح حول البرامج والأنشطة التي تستهدف تنمية مهارات النشء، وتعزيز قدراتهم في مجالات الابتكار والتقنية والرياضة.



30 جهة وطنية

يشارك في «مهرجان الشيخ زايد الصيفي» الذي تستمر فعالياته حتى 23 أغسطس الجاري، أكثر من 30 جهة وطنية، وأكاديمية، وأمنية، ورياضية، ومجتمعية، تقدِّم أكثر من 3000 ورشة عمل، وبرنامج نوعي.