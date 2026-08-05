الخميس 6 أغسطس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

قائد القوات البرية يطّلع على برامج «مهرجان الشيخ زايد الصيفي»

يوسف الحلامي يتفقد أنشطة تنمي مهارات النشء (وام)
6 أغسطس 2026 01:15

أبوظبي (وام) 


زار اللواء الركن يوسف معيوف الحلامي، قائد القوات البرية، «مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026»، المُقام في منطقة الوثبة بأبوظبي، واطلع على البرامج التعليمية، والتقنية، والتوعوية، والرياضية، والترفيهية التي يقدِّمها المهرجان للطلبة من مختلف الفئات العمرية.

أجنحة وورش
شملت الجولة زيارة المخيم الأمني، وورش كليات التقنية العليا، وبرامج مجلس الأمن السيبراني، وجناح الذكاء الاصطناعي والابتكار، إضافة إلى عدد من الأجنحة والورش التي تقدِّمها جهات وطنية في مجالات التعليم، التدريب، الهوية الوطنية، التراث، الدفاع المدني، والعمل التطوعي. كما اطّلع قائد القوات البرية على المدينة الرياضية، ومرافق الترفيه، واستمع إلى شرح حول البرامج والأنشطة التي تستهدف تنمية مهارات النشء، وتعزيز قدراتهم في مجالات الابتكار والتقنية والرياضة.

30 جهة وطنية

أخبار ذات صلة
أبوظبي تستعد لاستضافة «الكونجرس العالمي للطب العسكري»
«سالم بن حم الثقافي» يواصل فعالياته الصيفية

يشارك في «مهرجان الشيخ زايد الصيفي» الذي تستمر فعالياته حتى 23 أغسطس الجاري، أكثر من 30 جهة وطنية، وأكاديمية، وأمنية، ورياضية، ومجتمعية، تقدِّم أكثر من 3000 ورشة عمل، وبرنامج نوعي.

القوات البرية
مهرجان الشيخ زايد الصيفي
الوثبة
أبوظبي
آخر الأخبار
سفن تجارية في مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يتوعد إيران بـ «ضربة قوية» إذا رفضت إعادة فتح «هرمز»
6 أغسطس 2026
سفن في مضيق هرمز - أرشيفية
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: هجمات إيران العدوانية تشكل تهديداً متزايداً للأمن الإقليمي والدولي
6 أغسطس 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
غارات وتفجيرات إسرائيلية على بلدات متفرقة في جنوب لبنان
6 أغسطس 2026
مبنى مدمر في الخرطوم نتيجة القتال (من المصدر)
الأخبار العالمية
موجة انفلات أمني متصاعدة في الخرطوم
6 أغسطس 2026
فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران
6 أغسطس 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©