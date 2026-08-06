أنغام تطرح ميني ألبوم «دي روحي»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

طرحت الفنانة أنغام ميني ألبوم جديداً بعنوان «دي روحي»، عبر المنصات الموسيقية، ويضم 4 أغنيات جديدة تتنوّع بين الطابعين الرومانسي والدرامي، هي «دي روحي»، «محاصراني»، «بعدك وجع»، و«مسافرة بعيد». تعاونت أنغام في الميني ألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم تامر حسين، عزيز الشافعي، إيهاب عبد الواحد، طارق مدكور، وشريف مكاوي.وقالت أنغام: إن اختيارها إصدار 4 أغنيات، جاء انطلاقاً من قناعة بأن صناعة الموسيقى تشهد تغيرات متسارعة، وإن زمن الألبومات الطويلة لم يعد ملائماً لطبيعة الاستماع عبر المنصات الرقمية، التي تمنح الأغنية المنفردة أو الإصدارات القصيرة فرصة أكبر للوصول والتفاعل. وذكرت أنها تفضل التركيز على جودة المحتوى، بما يمنح كل أغنية حضورها وفرصتها لدى الجمهور.