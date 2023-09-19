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الجيش الأميركي يعلن العثور على حطام الطائرة المفقودة

من البحرية الأميركية طائرة F-35B
19 سبتمبر 2023 07:33

أعلن الجيش الأميركي أنّه عثر على حطام طائرة مقاتلة شبح من طراز إف-35 فُقد أثرها قبل حوالى 24 ساعة فوق الساحل الشرقي للولايات المتّحدة بعدما قفز منها قائدها لسبب لم يتّضح حتى الآن.
وكتبت قاعدة "جوينت بيز تشارلستون" العسكرية في منشور على منصّة إكس (تويتر سابقاً) أنّ الجيش "وبالتنسيق الوثيق مع السلطات المحلّية، عثر على حقل حطام في مقاطعة وليامزبرغ" بولاية كارولاينا الجنوبية.
وبالعثور على هذه الطائرة الحربية الفائقة التطوّر والبالغة كلفة الواحدة منها حوالي 80 مليون دولار، تُسدل الستارة على عملية بحث شاملة أطلقتها السلطات عصر الأحد وطلبت خلالها من سكّان المنطقة مساعدتها في تحديد موقع هذا الحطام الثمين.

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المصدر: وكالات
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