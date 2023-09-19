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25 قتيلاً بسقوط حافلة في واد بالبيرو

فرق الإنقاذ العاملة في الموقع الذي سقطت فيه حافلة في واد على طريق جبلي ريفي نائي في جنوب شرق بيرو
19 سبتمبر 2023 07:53

لقي 25 شخصاً على الأقلّ مصرعهم وأصيب 34 آخرون بجروح إثر سقوط حافلتهم في واد بمنطقة هوانكافيليكا بجبال الأنديز في جنوب البيرو، بحسب ما أعلنت السلطات مساء الإثنين.
وقالت وزارة الدفاع في بيان إنّ حصيلة الكارثة ارتفعت مساء الإثنين إلى "25 قتيلاً و34 جريحاً"، مشيرة إلى وجود طفلين على الأقلّ في عداد القتلى.
ووقع الحادث ليل الأحد-الإثنين عندما خرجت عن الطريق حافلة ركّاب على متنها أكثر من 50 شخصاً كانوا متجّهين من هوانتا في منطقة أياكوتشو إلى هوانكايو في منطقة خونين.
وخرجت الحافلة عن الطريق وسقطت أسفل الوادي قرب مجرى نهر.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو الحافلة المدمّرة ملقاة على جانبها وبجانبها حطام متناثر وأغراض شخصية مبعثرة في كل مكان.
وقدّمت رئيسة البيرو دينا بولوارتي "تعازيها لأسر" الضحايا، وذلك في رسالة من نيويورك حيث تشارك في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جانبه، حضّ مؤتمر الأساقفة البيروفي الحكومة على "إجراء تحقيق جدّي" لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

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المصدر: وكالات
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