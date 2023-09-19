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هجوم بطائرات مسيّرة على لفيف الأوكرانية

مدينة لفيف غرب أوكرانيا
19 سبتمبر 2023 09:03

شنّت طائرات مسيّرة فجر الثلاثاء هجوماً على مدينة لفيف في غرب أوكرانيا حيث سُمع دويّ انفجارات، بحسب ما أفادت مراسلة لوكالة فرانس برس، بينما أكّدت السلطات أنّ الدفاعات الأرضية تتصدّى لهجمات جوية.

واعتباراً من الساعة( 01,30 ت غ ) سُمع أزيز أسراب عدّة من المسيّرات في سماء المدينة حيث دوّت انفجارات، وفقاً للمراسلة.

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سماع دوي انفجارات في دونيتسك

من جهته، كتب أندريه سادوفي رئيس بلدية لفيف في منشور على تطبيق تلغرام أنّ "الدفاعات الجوية تعمل في منطقتنا" وهناك طائرات مسيّرة إضافية "تحلّق في اتجاهنا"، داعياً السكّان إلى الاحتماء من "خطر هجوم ثانٍ".

ولاحقاً، أضاف رئيس البلدية في منشور ثان "يسُمع دويّ انفجارات. نتيجة قصف على لفيف، اندلع حريق في مستودع صناعي".

المصدر: آ ف ب
طائرات مسيرة
هجوم
أوكرانيا
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