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بايدن وزيلينسكي يخاطبان قادة العالم في الأمم المتحدة

بايدن وزيلينسكي يخاطبان قادة العالم في الأمم المتحدة
19 سبتمبر 2023 08:00

من المقرر أن يخاطب الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة العالم المجتمعين في الأمم المتحدة في اليوم الأول من أسبوع المناقشات السنوية رفيعة المستوى للجمعية العامة. كما سيكون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والمستشار الألماني أولاف شولتس من بين المتحدثين في المناقشة العامة الـ 78 في نيويورك اليوم الثلاثاء.

وبدأ الأسبوع يوم الاثنين بقمة ما قبل المناقشة حول أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. واعتبارا من اليوم الثلاثاء فصاعدا، سيلقي أكثر من 140 رئيس وزراء ورئيس دولة كلمات في المناقشة العامة.

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 ووصل زيلينسكي إلى نيويورك بعد ظهر يوم الاثنين مع زوجته أولينا زيلينسكا. وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيقدم اقتراحا ملموسا للدول الأعضاء في الأمم المتحدة حول كيفية تحصين مبدأ وحدة الأراضي. كما أشار إلى أنه سيجتمع مع بايدن في واشنطن في وقت لاحق من الأسبوع، إلى جانب أعضاء الكونجرس والقيادة العسكرية.

ولن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعات الجمعية العامة، وسيكون وزير خارجيته سيرجي لافروف وكيله في اجتماع نيويورك.

المصدر: وكالات
جو بايدن
فولوديمير زيلينسكي
الامم المتحدة
نيويورك
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